Correos, a la vanguardia del 'e-commerce'

Para, como es su razón de ser, dar respuesta a este aumento de la demanda por parte de la sociedad, y en línea con su compromiso por el desarrollo del tejido empresarial español y su función vertebradora del territorio nacional gracias a su capilaridad, Correos apuesta por dar visibilidad a los productores locales y de zonas rurales.

Para ello pone en marcha Correos Market, un sistema gracias al cual se puede acreditar la calidad de productos procedentes de productores locales y artesanos e integrarlos con la plataforma paquetería de Correos. De esta manera, el consumidor puede recibir un producto artesanal y de calidad, ya que está certificado, y de proximidad esté donde esté, ya que cuenta con los servicios de paquetería de Correos.

Algo ventajoso también para el productor, ya que permite aumentar la visibilidad del negocio a nivel nacional, recibe una certificación prestigiosa, no supone ningún riesgo e inversión y supone la integración con la plataforma logística de Correos.

Los nuevos canales de venta están revolucionando el comercio tal y como lo conocemos. El comercio on line está ya en boca de todos y las empresas que no quieren quedarse atrás cuentan con él a la hora de implementar sus estrategias. Lo que quizás no todos tengan en cuenta es que uno de los principales atractivos del comercio on line es que todo el camino aún está por caminar.

Informe Nielsen sobre 'e-commerce'

De hecho, y según el informe de Nielsen Oportunidades en el e-commerce, la cuota de penetración de este segmento en el gran consumo es en nuestro país de tan solo del 1,2%. Y todo ello a pesar del gran crecimiento que está experimentando en los últimos años, ya que, según los datos del Panel de Hogares elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el comercio on line en España lleva registrando incrementos superiores al 20% anual en los últimos tres años.

Esto demuestra las posibilidades que tiene el comercio digital para los negocios de nuestro país. De hecho, dentro de 15 años, las ventas de comercio on line superarán a las realizadas en tiendas y establecimientos físicos, según el informe Consumer Insights Survey 2018, elaborado por la consultora PwC.

Los empresarios que no sepan aprovechar estas oportunidades van a estar en franca desventaja con respecto a su competencia. Empresarios que además tendrán que tener en cuenta que el desarrollo de la tecnología ha eliminado las distancias y que la competitividad no depende del tamaño de una empresa, sino de la calidad y rapidez del servicio que ofrecen.

En este escenario es cuando Correos quiere convertirse aún más en un partner de valor para cualquier empresa, sin importar su tamaño o donde se encuentre. Las ventajas diferenciales con las que Correos quiere destacar son la extensa capilaridad de su red de oficinas, que permite que, esté donde esté, un producto llegue a cualquier rincón de la Península y Baleares, y la alta eficiencia del servicio, siempre a la medida de cualquiera de sus clientes.