Coronavirus: Adelante Andalucía quiere aclarar las "lagunas" antes de archivar la muerte de mayores

Adelante Andalucía ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla el archivo dictado por el juzgado de instrucción 7 de su denuncia contra el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y altos cargos de su consejería por la muerte a consecuencia del coronavirus de mayores en la residencia "Joaquín Rosillo" de San Juan de Aznalfarache. Su recurso cifra ya la cifra de fallecidos en 39 y considera que existen "importantes lagunas que conviene aclarar antes de declarar que no existe ilícito penal".En el texto, al que tuvo acceso este periódico, Adelante Andalucía recuerda que "la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que en la fase de diligencias previas se practiquen las necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho", lo que no ocurre en el presente caso.A su juicio, "existen indicios para seguir investigando" pues de las declaraciones aparecidas en distintos medios de comunicación por parte de sindicatos, trabajadores y familiares de los residentes se puede deducir que "no se han cumplido los protocolos previstos" y debería investigarse si las muertes de 24 personas (recuerda que actualmente son 39, según distintos medios de comunicación), "están provocadas por negligencia de la dirección del centro y/o de la autoridad sanitaria de la Junta de Andalucía".

Por ello, reitera la necesidad de que la consejería de Salud comunique todos los expedientes administrativos e informes relacionados con los hechos expuestos en la denuncia, si en ese centro se cumplieron "todas las medidas necesarias a su alcance para evitar todas estas muertes", y si se mantuvieron comunicaciones con los familiares de los residentes y con cualquier otro actor (sindical, social o político) sobre la situación que se estaba viviendo en la residencia "Joaquín Rosillo".

También desea que se identifique a todos los residentes, a los fallecidos y a las personas que han estado trabajando desde la declaración del estado de emergencia hasta la actualidad. Finalmente, Adelante Andalucía solicita que el juez tome declaración a la delegada territorial de Salud y Familias en Sevilla, Regina Serrano, y al director general de Cuidados Sociosanitarios de la consejería de salud, José Repiso, así como al director del centro y a los miembros del equipo de dirección. No reclama de momento la declaración del consejero de Salud.