La pandemia da un giro para bien, que ya iba siendo hora. Y todo por las vacunas, por la efectividad que demuestran en el mundo real, corroborando la eficacia que ya apuntaron en los estudios previos. Una persona con la doble dosis puesta no tiene que temer a quitarse la mascarilla o a acercarse a menos de dos metros si, y sólo si, se reúne con una o varias personas que tengan también las dos dosis. Albricias. Por algo se empieza, en este caso, por la población con más de 80 años prácticamente inmunizada (93%) que podrá permitirse una partida de dominó luciendo la mejor sonrisa. Pero hay más.

El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) ha publicado un informe en relación a la pandemia y a las medidas de relajación en base a una abundante evidencia científica. Y, aunque el riesgo de infectarse o de contraer la enfermedad grave sigue siendo mayor conforme aumenta la edad, también entre la población inmunizada, la probabilidad de sufrir la cornada del coronavirus baja de un modo esperanzador en los colectivos a los que se les ha administrado la pauta completa.

Esta flexibilización de medidas se extiende incluso a las personas no vacunadas que se junten con vacunados de mediana edad y jóvenes, mientras ninguno tenga un factor de riesgo de enfermedad grave. La casuística es variada, pero el riesgo, cuando la reunión es con no inmunizados, se limita, en resumen, "a las personas inmunocomprometidas y a la de más edad", a quienes "las vacunas no protegen tanto como en personas más jóvenes y sanas", explica Matilde Cañelles, inmunóloga del CSIC, quien considera las sugerencias del ECDC "bastante sensatas".

Así, tal como recrea en un cuadro el organismo europeo de salud en su informe, sólo aprecia con un riesgo "bajo a moderado" cuando una persona inmunizada pare con otra también inmunizada pero que sea de edad avanzada o, en efecto, tenga condiciones de patología subyacente. En tal caso, la ECDC recomienda mantener la mascarilla y la distancia de seguridad.

Todo esto es provisional. Y sólo es un informe, por muy relevante que sea el organismo comunitario. Los estados miembros tendrán que decidir ahora si aplican estas liberaciones a la vida real, siempre que –subraya el ECDC– el nivel de contagio no sea excesivo. (Habla de una incidencia de 60.) Lo que está claro, por ahora, es que la vacuna funciona, ya sea sólo para echarse una partidita como las de antaño.