Cada centro educativo dispondrá de una línea directa telefónica con el SAS en el próximo comienzo del curso escolar. Es lo que ha anunciado el mediodía de este jueves el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, quien ha detallado que serán 2.500 enfermeras las que estarán a disposición de los coordinadores Covid de cada colegio.

Después de la reunión quincenal del comité de expertos que evalúa el curso de la pandemia del coronavirus, el consejero y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, y el titular de Salud y Familias, Jesús Aguirre, han comparecido en rueda de prensa en el Palacio de San Telmo para explicar la adopción de nuevas medidas, entre las que destacan las relacionadas con los centros de ancianos. La administración sanitaria publicará en las próximas horas una orden en la que se detallará las iniciativas que se aplicarán para efectuar un control más estrecho. A diferencia de lo ocurrido en las últimas semanas, los centros de mayores vuelven a registrar contagios: diez en internos y 15 en trabajadores en un total de 14 residencias,

Pero ha sido la gestión del comienzo del curso escolar el asunto que más tiempo ha ocupado la reunión del comité de expertos con los miembros del Gobierno andaluz. Como novedad principal, además de las políticas ya reguladas para asegurar un regreso "sano y seguro", ha insistido Bendodo, las Consejerías de Salud y Educación dispondrán de una vía telefónica para mantener comunicados los centros educativos y los gestores sanitarios. Según ha dicho Bendodo, "se activarán" 2.500 enfermeros especialistas en la gestión del coronavirus que estarán en permanente contacto con los coordinadores Covid de cada centro, con objeto de que se puedan poner en marcha los protocolos que correspondan.

También ha comunicado Bendodo, en relación con la vuelta al colegio del próximo 7 de septiembre que los primeros "tres, cuatro o cinco días" de clase serán de carácter "lectivos-sanitario", de modo que se dediquen a la adquisición de las rutinas de funcionamiento y adaptación a los nuevos protocolos de actuación durante el periodo que permanezca la pandemia del coronavirus.

Andalucía no prohíbe el tabaco

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha aclarado que en Andalucía no se prohibirá el tabaco en la calle cuando no se respete la distancia de seguridad, que es una medida que anunció ayer Galicia. Aguirre, que ha destacado la escasa evidencia de transmisión del Covid-19 provocada por el hábito de fumar al aire libre, ha dicho que la Junta ha encargado un informe a la unidad tabáquica en Andalucía que será trasladada una vez concluida al comité de expertos, con quienes la administración determinará la adopción o no de una normativa al respecto. El titular de Salud se ha mostrado escéptico con que el humo del tabaco sera un modo de propagación de la pandemia, pero ha subrayado los beneficios que reporta en la salud el no fumar.