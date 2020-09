La Junta de Andalucía ha aprobado nuevas restricciones en el ámbito de las celebraciones familiares y sociales, unas medidas que los trabajadores vinculados al sector temen que pongan la puntilla a un conjunto de empresas ya de por sí perjudicadas por la irrupción de la pandemia de coronavirus. De momento, mientras preparan reivindicaciones formales a las administraciones, los trabajadores, reunidos en la agrupación MUTE (Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo), se movilizarán el 17 de septiembre en Sevilla para reclamar la reactivación de las agendas culturales.

A empresarios de este colectivo les ha sorprendido que el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, manifestara durante la rueda de prensa en la que se anunció la nueva batería de medidas restrictivas en materia de celebraciones que "no se podrán celebrar las barras libres". En efecto, en la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no figura el concepto de "barra libre" de modo explícito pero sí que que "en todo caso, el consumo de bebida y comida se hará exclusivamente en mesa". Es a lo que se refirió Bendodo a continuación y lo que ha quedado sobreentendido: las barras libres no se producirán tal como se han conocido hasta la fecha.

Fuentes de la Junta de Andalucía confirman este extremo y añaden que el objetivo de esta iniciativa no es otro que evitar la formación de aglomeraciones, la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2. De ese modo, estas mismas fuentes aclaran que los comensales podrán disfrutar de las bebidas espirituosas que les plazca siempre y cuando lo hagan antes de las 01:00, respetando la distancia de seguridad y en las mesas, acotadas a no más de 10 personas, tal como refleja la orden en el artículo que modifica el apartado decimocuarto del texto aprobado el pasado 19 de junio.

El empresario Manuel Martín, vinculado al sector del espectáculo y que anuncia que participará en la movilización convocada, añade que la música y el baile no desaparecerán de las celebraciones de bodas y semejantes, en tanto que se desarrollen en las mesas de los salones. Nada de eso ha quedado vetado en las sucesivas regulaciones.

El colapso económico

Por su parte, Francisco Miguel Alegre, otro trabajador del sector, lamenta que el sector está "al borde del colapso económico" y critica la pérdida en la percepción de las ayudas. "Las líneas ICO no existen porque desde los bancos nos dicen que el Gobierno no avala las operaciones", dice Alegre, quien agrega en referencia a las nuevas medidas de la Junta que "los novios están pidiendo las señales" y que "la temporada se ha perdido entre ferias y bodas a un 90%". En el sector asociado a las celebraciones temen la reducción en el número de bodas y la bajada de las retribuciones.

Las nuevas medidas aprobadas por la Junta

La nueva regulación en Andalucía relacionada con las celebraciones incluye, además de la permanencia de los comensales en las mesas para consumir comida y bebida, la limitación del aforo a 150 personas como máximo al aire libre y de 100 en espacios cerrados y la restricción horaria hasta la 01:00. El Gobierno andaluz fija además que los eventos multitudinarios en espacios cerrados (congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias o ferias comerciales) que congreguen a más de 200 personas o al aire libre para más de 300 personas (cine, festivales o eventos deportivos, por ejemplo) necesitarán una autorización previa de la autoridad sanitaria.