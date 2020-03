Andalucía pasa de los 3.000 casos de coronavirus detectados y hay 26 muertos más

La pandemia de coronavirus en Andalucía se mantiene al alza de contagios. En las últimas 24 horas han fallecido en la comunidad 26 personas, lo que eleva la cifra de muertos a 113. Es un crecimiento similar al del pasado lunes, pero con una base de infectados y de fallecidos mucho mayor.

Los casos ascienden a 3.010, son 539 nuevos, lo que supone una pequeña desaceleración del crecimiento del contagio. Ahora es del 21%. En las UCI hay 116 personas ingresadas, y hay 71 curados.

La tasa de incidencia acumulada (casos por cada 100.000 habitantes) es del 34,57 que escala posiciones en el ránking de las comunidades. A día de hoy Andalucía es la cuarta comunidad con más casos detectados, solo por detrás de Madrid, Cataluña y el País Vasco.

A nivel nacional, España ha superado en número de muertos a China. El número de casos de afectados por la pandemia asciende ya en España a 47.610 (7.937 más que este pasado martes) y la cifra de fallecidos se sitúa en 3.434 (738 más). Además, 3.166 pacientes permanecen ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (530 más que ayer), mientras que 5.367 personas han sido dadas de alta durante las últimas 24 horas (1.573 más respecto a día anterior).

Los palacios de congresos de Sevilla y Málaga podrán convertirse en hospitales

El Gobierno andaluz convertirá los palacios de congresos y ferias de Sevilla (Fibes) y de Málaga en hospitales de campaña si los grandes centros sanitarios de estas dos capitales se colapsan. Así lo ha explicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La Junta tiene previstos dos planes para los escenarios en que haya 9.000 y 15.000 infectados por coronavirus. La conversión de hoteles y de los palacios de congresos en hospitales forma parte de estos planes.

Andalucía realiza 2.000 pruebas diarias de coronavirus

El número de pruebas para detectar el coronavirus es determinante en el control de la epidemia y en la Junta son conscientes. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha cifrado en 2.000 pruebas diarias las que se vienen realizando en Andalucía, aunque no ha explicado cuándo se alcanzó este ritmo. Según ha adelantado eldiario.es, el número total de pruebas realizadas hasta ayer, lunes, no llegaba a las diez mil.

No obstante, la Administración autonómica pretende ampliar la cobertura hasta llegar al total de la población. Este objetivo, muy complicado de alcanzar, comenzará con la extensión de las pruebas al personal sanitario y a los trabajadores de residencias de ancianos, uno de los equipamientos con mayor riesgo, como se ha demostrado en los últimos días de expansión de la pandemia.

La Junta pide a los liberados sindicales sanitarios que se reincorporen a sus puestos

La Junta insiste en solicitar a los liberados sindicales que se reincorporen a sus puestos. Así lo ha dicho Elías Bendodo, que ha avanzado que en el Consejo de Gobierno extraordinario, se remodelará la fórmula existente para que estos trabajadores del sector sanitario pasen a ejercer su función en la lucha contra el coronavirus.

El titular de Presidencia y portavoz ha reconocido que no se trata de una obligación, pero sí ha aludido a las necesidades del sistema sanitario, aunque ha defendido que la infraestructura andaluza está aguantando bien el envite de la epidemia. "No hay colapso", ha dicho Bendodo, que ha detallado que los liberados que decidan aparcar sus tareas sindicales no tendrán que incorporarse necesariamente en la plaza que ostentan.