Las conversaciones del PSOE se centran en la elección entre Juanfran Serrano y Josele Aguilar para dirigir el partido

El Comité Director que se ha celebrado este viernes en Jaén "sólo era para convocar el Congreso Regional y eso hemos hecho", explicaba un secretario general a este diario. Pero también ha servido para dejar claro que las negociaciones entre todas las partes implicadas para auspiciar el relevo de Juan Espadas al frente de los socialistas andaluces está mucho más avanzado de lo que parecía. En la celebración del máximo órgano entre congresos todos han cumplido su parte: Espadas ha hecho una valoración plana de sus treinta meses al frente del grupo socialista en la oposición mientras que los críticos no han hablado y se han limitado a aplaudir.

"Los que tienen que hablar están hablando", decían algunas voces destacadas de entre los socialistas sevillanos, mientras que desde Málaga iban más allá, "ya está todo pactado". Y, efectivamente, eso parece. Sólo les falta el candidato que logre el acuerdo entre todos sin abrir las heridas.

Los socialistas andaluces son conscientes de que no tienen una figura indiscutible para todos los sectores por lo que están afanándose en encontrar a quien los permita salir del atolladero lo más rápido posible. Quieren a alguien que una al partido, que le dé nuevos bríos y lo rearme frente a un Juanma Moreno que está consolidado "pero también preocupado preguntando por nosotros" decía un dirigente que, a renglón seguido, reconocía su optimismo vital. En una cosa están todos de acuerdo: temen convertirse en Madrid, una federación que no para de perder elecciones y de triturar líderes, además de enfrentar a los militantes que cada vez son menos. No quieren desangrarse así.

Y, en este momento de la negociación hay dos nombres sobre la mesa. Uno es quien lleva semanas en las quinielas periodísticas. Juanfran Serrano, que ha levantado todas las expectativas en su entrada al Comité Director que se ha celebrado en su tierra y en donde ha entrado rodeado del otro hombre de la jornada, Julio Millán, quien volverá a ser alcalde de Jaén el próximo día 2 de enero cuando se firme la moción de censura, además de Juan de la Torre, el alcalde de Arjona. Juanfran Serrano, miembro de la Ejecutiva Federal y avalado nada menos que por el secretario de Organización, Santos Cerdán.

El otro es el diputado malagueño Josele Aguilar. Un nombre que ya se había puesto sobre la mesa en los meses anteriores pero que ahora ha cobrado fuerza por el apoyo de diferentes grupos. Además de su solvencia personal y trayectoria política tiene varias ventajas porque es diputado en el Parlamento de Andalucía, con lo que puede hacer frente a Juanma Moreno, y además podría ser candidato a la Alcaldía de Málaga, con lo que dejaría el camino despejado a que María Jesús Montero fuese la candidata a la Junta. Una solución muy conveniente para algunos sectores.