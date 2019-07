El consejo de RTVA se reúne por primera vez para analizar los nombramientos

Rafael Porras ya es el presidente del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). Con 96 votos a favor y uno en blanco, el Parlamento ha elegido a este periodista granadino principal responsable de la empresa pública de Canal Sur. En el pleno anterior se nombraron todos los consejeros, así como la nuevo director general, Juan de Dios Mellado, pero no se realizó la votación del presidente del consejo.

El consejo de Canal Sur se reunirá este jueves para conocer los nombramientos del equipo directivo de Juan de Dios Mellado. Éste no ha informado, de momento, pero en la casa se da por hecho que los periodistas Juan Miguel Vega y Javier Domínguez tendrán puestos de responsabilidad en la radio y en la televisión. Uno de los asuntos que debe solventar con urgencia es la marcha de Tom Martín Benítez de la mañana de la radio. Una de las opciones que se baraja es relevarlo con alguien de la empresa y, en ese caso, suena el nombre de Jesús Vigorra, un periodista que ha dirigido programas de referencia, tanto en la radio como en la televisión.

Uno de los asuntos prioritarios de las cadenas es la programación del nuevo curso, de ahí que Juan de Dios Mellado necesite en estos momentos a los nuevos responsables de los informativos, así como el llamado de antena, responsable de programación y audiencias. La periodista Isabel Cabrera es la persona que más suena. Se trata de una periodista malagueña con experiencia en el sector audiovisual.

Como miembros del consejo de administración de la RTVA fueron elegidos a principios de julio, la siguientes personas. Por el PSOE, el ex diputado Antonio Pradas; el secretario de Organización del partido en Almería, Antonio Martínez Rodríguez, y a la ex diputada autonómica Olga Manzano; por el PP, además de Porras, la ex parlamentaria Mariví Romero; por Ciudadanos, Inmaculada Trenado, directora de Comunicación de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), a Iván Tarín, director de la agencia de publicidad Arena; por Adelante, la periodista Esther Fernández, y por Vox, el periodista Carlos Morillas.

Otro de los órganos renovados es el Consejo Audiovisual de Andalucía, al frente del que estará el periodista Antonio Checa, ex decano de la Facultad de Comunicación de Sevilla. Los nueve miembros elegidos son, por el PSOE, Joaquín Durán, anterior subdirector de Canal Sur; la periodista María Luisa Suero, y la ex diputada en el Congreso Amalia Rodríguez Hernández; por el PP, los periodistas Mateo Rísquez y Pilar Jimeno (que hasta ahora formaban parte del consejo de RTVA); por Ciudadanos, Checa y el también periodista Paulino García; por Adelante, Pilar Távora, cabeza visible de Izquierda Andalucista y directora, productora y guionista de cine, televisión y teatro, y por Vox a Ana Millán, hasta la fecha directora de Comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer.