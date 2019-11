Tres ex consejeros del PSOE plantan a la comisión a pesar de las dudas jurídicas

La bronca política marcó ayer, como ya ocurrió el jueves, la segunda jornada de comparecencias en la comisión sobre la Faffe. La investigación parlamentaria sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo sigue atascada en los reproches entre el PSOE y los partidos de la mayoría de centro derecha que controla el Parlamento.

La técnica que inauguró el jueves Manuel Chaves –acudir, denunciar el “electoralismo” de la comisión y marcharse– fue la que siguieron los tres ex consejeros socialistas llamados a declarar ayer: Javier Carnero, José Sánchez Maldonado y Antonio Ramírez de Arellano. También se repitió el enfado de PP, Ciudadanos y Vox por la situación, ayer hubo una novedad a nivel jurídico: hay dudas sobre si existe o no el derecho a no declarar de los comparecientes en comisión.

Los ex titulares de Empleo y Hacienda –dos de ellos diputados de esta legislatura– abandonaron el Parlamento escudándose en un informe elaborado por el ex letrado de la Cámara Plácido Fernández Viagas. El escrito avala que un compareciente abandone la comisión tras acogerse al derecho a no declarar, pero el documento se hizo para un caso concreto, el de Antonio Rivas, ex delegado de Empleo implicado en la causa jurídica de los cursos de formación. Rivas hizo lo mismo que Chaves y los ex consejeros, pero, como el ex presidente, estaba imputado en el proceso judicial paralelo a la comisión de la que se fue sin declarar.

La diferencia es que ni Carnero, ni Sánchez Maldonado ni Ramírez de Arellano están procesados en la investigación de la Faffe en los juzgados de Sevilla. Los socialistas insisten en el informe elaborado por Fernández Viagas, pero el presidente del órgano parlamentario, Enrique Moreno, modificó ayer la introducción previa a las declaraciones de los comparecientes.

El diputado de Ciudadanos, antes del turno de Sánchez Maldonado, aseguró que para eludir la declaración, el compareciente de “acreditar alguna circunstancia legal” que lo justifique. Considera Moreno que el informe del ex letrado Plácido Fernández Viagas no exime de declarar a quien no está en un proceso judicial.

En las intervenciones de los grupos posterior a la intervención del ex consejero Sánchez Maldonado, el portavoz del PP en la comisión, Érik Domínguez, instó a Moreno a que estudie qué acciones legales pueden aplicarse a la práctica de los tres ex consejeros que han optado por no declarar. Además, se ha producido un enfrentamiento entre la portavoz del PSOE, Noelia Ruiz, y el presidente de la comisión.

“Han usado su mayoría para humillar a los comparecientes”, se quejó la diputada socialista, a lo que Moreno respondió acusando a PSOE de “no creer en la democracia” por discutir las decisiones tomadas por la mayoría que controla el Parlamento. El portavoz del PP, Jose Antonio Nieto, fue más explícito en una comparecencia posterior, y aseguró que el derecho a no declarar “no existe”.

El PP pedirá la reprobación de los ausentes

Los populares han solicitado a Moreno que “recabe información” de los letrados de la Cámara. Mientras tanto, los populares valorarán qué actuaciones pueden impulsarse, entre ellas la de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía “por si pudiera derivarse alguna responsabilidad penal”, o la de “presentar alguna denuncia para defender los derechos que asisten al Parlamento cuando alguien se salta las normas básicas de funcionamiento”. Lo que sí hará el PP, anunció Nieto, es presentar una proposición no de ley en la Cámara para reprobar a los ex presidentes y ex consejeros que han eludido comparecer en la comisión de la Faffe.

Porque “si no ocurre nada con lo que pasó ayer y hoy, ¿quién puede obligar a partir de ahora a un consejero a que comparezca en una comisión o a que el presidente de la Junta se someta a las sesiones de control en el Parlamento?, se cuestionó José Antonio Nieto, que se preguntó por qué razón el PSOE no ha acudido a la Junta Electoral con el asunto, como sí hizo con la retransmisión de las comparecencias en Canal Sur. El órgano judicial que regula la campaña tumbó esta petición del PSOE, por considerar que la comisión, como parte del legislativo, no influye en el reparto de tiempos electorales que los partidos tienen en los días previos a la apertura de las urnas.

Fuentes judiciales consultadas por esta redacción reconocen que “no está nada claro” que los ex consejeros que decidieron no declarar estén amparados por el informe de los letrados que esgrime el PSOE. Estas mismas fuentes reconocen que existe la posibilidad de que un declarante pueda guardar silencio si está relacionado con los implicados o “hay riesgo de que sea imputado” por la información que revele en su participación en la comisión de investigación de la Faffe.

Las comparecencias se reanudarán dentro de dos semanas, el día 21 de noviembre, pero todavía hay que aclarar si la comisión volverá a llamar a los declarantes que no acudieron o se marcharon tras hacer acto de presencia. La Presidencia del Parlamento debe revisar los escritos enviados por Susana Díaz y José Antonio Griñán para volverlos a llamar si su ausencia está justificada.