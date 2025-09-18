La Consejería de Salud empieza a implantar en Andalucía el teléfono permanente para las familias de menores con cuidados paliativos

La Consejería de Salud y Consumo ha iniciado la implantación de un modelo "innovador" de atención continuada a las familias de menores en programas de Cuidados Paliativos Pediátricos en régimen de hospitalización domiciliaria a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Es un servicio telefónico, informa Salud, que está disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana, que permitirá a padres y madres disponer de acompañamiento profesional inmediato, resolver dudas y recibir apoyo especializado en cualquier momento.

El pasado 24 de julio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, trasladó a un número de madres con menores que requieren cuidados paliativos por enfermedades crónicas graves el compromiso de que el servicio sanitario de atención telefónica permanente para cuidados paliativos pediátricos estaría puesto en marcha antes de final de año. El encuentro tuvo lugar en el Parlamento.

Si no hubiera sido así, dijo en aquel momento, el presidente manifestó que cambiaría a la actual consejera de Salud y Consumo, a quien pidió que moviese "Roma con Santiago" para que ese servicio esté operativo antes de final de año.

El proyecto, informa la Consejería de Salud en una nota que ha recogido Europa Press, se está desplegando de manera escalonada. La primera fase arrancará este mes en la provincia de Málaga, donde espera que el servicio esté operativo a partir del 22 de septiembre. En octubre se sumará una segunda provincia, mientras que el servicio para toda Andalucía está prevista antes de final de año.

El plan incluye la elaboración de registros clínicos adaptados, el seguimiento de la actividad mediante herramientas de control y la realización de encuestas de satisfacción a las familias, con el objetivo de garantizar la calidad y evaluar el impacto asistencial.

Atención al final de la vida

La Consejería de Salud recuerda que todas las provincias cuentan con dispositivos organizados para dar respuesta a las necesidades de pacientes pediátricos en situación de últimos días, adaptando los recursos a las características de cada territorio y a la demanda asistencial concreta.

Esta atención se presta de forma coordinada entre unidades específicas de cuidados paliativos, equipos de Atención Primaria, servicios de urgencias y dispositivos de hospitalización domiciliaria, con el objetivo común de ofrecer una atención integral, humanizada y accesible en todo momento.