La consejera de Salud promete "cambios profundos" en la política sanitaria de Andalucía

A pesar de la fecha, en pleno mes de agosto, la nueva consejera de Salud, Rocío Hernández, ha recuperado el diálogo que estaba completamente roto, con los sindicatos representantes de los trabajadores sanitarios de Andalucía. Antes del comienzo de las vacaciones, la responsable de la política de salud en la comunidad autónoma, ha mantenido un encuentro con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial.

Según ha podido saber este periódico de boca de algunos asistentes a la reunión lo primero que les ha manifestado es la intención de acometer "cambios profundos" en la política sanitaria respecto a la seguida hasta ahora por su antecesora, Catalina García. Hay que tener en cuenta que el último encuentro con los sindicatos, fue una Mesa Sectorial para tratar el Plan de Verano en el que García presentó a los sindicatos un documento de denuncia a la financiación autonómica que se negaron a firmar.

A esta primera cita han acudido representantes de los sindicatos SATSE, SMA, CSIF, CCOO y UGT, a quienes la consejera les ha expresado su "permanente voluntad de diálogo, de colaboración y de compromiso intenso por el bien de la sanidad pública andaluza, buscando soluciones efectivas que beneficien tanto a profesionales como a la ciudadanía".

Hernández ha invitado a los sindicatos a abordar los asuntos prioritarios de la sanidad pública andaluza, con la idea de consolidar "un sistema de salud más robusto y equitativo si cabe" para todos los andaluces. La consejera ha recalcado su "afán" de trabajar por la ciudadanía y los profesionales, al tiempo que ha destacado su deseo de "fortalecer la colaboración y promover un diálogo constructivo para enfrentar los desafíos actuales y futuros".

Así, la titular de Salud ha invitado a las organizaciones sindicales a continuar trabajando en las mesas de trabajo, técnicas y sectoriales, para abordar los temas prioritarios de la sanidad pública andaluza, como los que abundan en la mejora de las condiciones laborales, la optimización de los recursos asistenciales y la innovación en la atención sanitaria. Este compromiso, en palabras de la consejera, "marca el inicio de una nueva etapa de cooperación, centrada en la consolidación de un sistema de salud más robusto y equitativo si cabe para todas las andaluzas y los andaluces".

Apuesta por el diálogo

Desde UGT le han trasmitido su "predisposición" al diálogo y la necesidad de cumplir con "grandes acuerdos" que contribuyan a "mejorar a mejorar laboral y asistencialmente la situación". "Hemos sido muy críticos con la etapa anterior y consideramos más que necesario un cambio radical en las políticas sanitarias que han llevado al Sistema Sanitario Público a ser considerado un grave problema para la ciudadanía", han aseverado desde la unión sindical, para lamentar que "hemos perdido un prestigio ganado a lo largo de muchos años de buenos servicios que se han deteriorado en la actualidad". Por ello, UGT se ha puesto a "total disposición" de la nueva consejera, "sin dejar de expresar nuestras exigencias en cuanto al cumplimiento de los acuerdos pendientes, la consolidación de los eventuales y la reactivación de la bolsa de trabajo como cuestiones más urgentes y de calado".

Reunión de los sindicatos con la consejera de Salud.

El secretario general autonómico de Sindicato de Enfermería, Satse, José Sánchez Gámez, ha valorado "positivamente" este primer encuentro y ha tendido la mano al díalogo a la titular de Salud. Así, se ha mostrado dispuesto a colaborar con su equipo "en todo lo posible". No obstante, le ha urgido a "tomar las riendas cuanto antes" y abordar las "incontables asignaturas pendientes" que tiene su Consejería. En este sentido, ha insistido en que desde Satse estarán "vigilantes" para que se cumplan "urgentemente" los acuerdos firmados, cuyo "incumplimiento" derivaron en la huelga del pasado 26 de junio. "Satse no dudará en volver a convocar manifestaciones próximamente si su puesta en marcha se sigue demorando", ha advertido.

Satse ha puesto el acento, además, en la actualización de la Bolsa de Empleo del SAS, "bloqueada desde hace más de dos años" y en la actualización de los listados de demandantes de empleo, pues actualmente "se está contratando con los méritos registrados en 2021". También ha insistido en la necesidad de que el SAS renueve a los 12.000 profesionales que estaban contratados en el mes de enero, "ya que ha quedado demostrado que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de los centros sanitarios andaluces".

"Negociacion real"

Por su parte, desde CSIF Andalucía han pedido a la nueva consejera "negociación real y efectiva" con los representantes de los trabajadores del SAS, así como un viraje en la "política errática" llevada a cabo hasta ahora por este departamento y que, a su juicio, ha conducido "al clima de conflictividad y al descontento entre profesionales y ciudadanía existente en la actualidad".

El presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, ha expresado su preocupación por "la situación vivida en la sanidad pública los últimos meses, con un descontento manifiesto por parte de profesionales y ciudadanía", que ha achacado a "medidas ineficientes e ineficaces tanto en inversión, aún por debajo de la media nacional y muy por debajo de países de la UE, como en la gestión y organización de recursos". Ha descrito un "panorama actual nada halagüeño" como consecuencia de "la falta de personal, contratos precarios, temporalidad por encima del 20%, envejecimiento de plantilla, bolsas de contratación sin actualizar o cartera de servicios cada vez mayor", al tiempo que ha recordado que "Andalucía es líder nacional en listas de espera, que no se resuelven a pesar de autoconciertos o conciertos con sanidad privada".

En su opinión, "incumplimientos y falta de negociación han creado un clima de descontento y conflictividad que venimos arrastrando desde hace varios años, además de una falta de capacidad para avanzar en la resolución de los problemas de la sanidad en Andalucía, y ello ha motivado además cambios en este departamento". Tras trasladar a la nueva consejera la visión que tiene el sindicato de la situación actual, CSIF Sanidad Andalucía le ha deseado "aciertos" en su gestión. "Con el aval del diálogo permanente, esperamos que su gestión al frente de la Consejería de Salud nos lleve a ocupar el lugar que la sanidad andaluza merece", ha concluido.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha recordado a la nueva consejera la obligación de cumplir con los pactos firmados y la importancia de llevar las negociaciones dentro de los cauces establecidos, que no son otros que los de la Mesa sectorial. “Es en este ámbito en el que se debe, no sólo negociar, sino también informar, y no hacer uso de las habituales filtraciones a la prensa, a la que tan acostumbrados nos tenía la consejera anterior”, ha explicado González.

Por último, desde CCOO también han querido poner en valor el trabajo de todos y todas las profesionales de las más de cien categorías que forman parte del SAS y que, con su trabajo en el día a día, hacen posible que el sistema funcione. “El SAS es una gran cadena y todos sus eslabones son importantes”, ha remachado González, “por eso se deben tener en cuenta los problemas de todas las categorías y debemos trabajar para todas ellas, y no negociar solo para unas pocas”.

“Desde CCOO confiamos en que con este cambio en una de las Consejerías más importantes de la Junta de Andalucía, las negociaciones retomen el camino que nunca debieron haber abandonado, y esperamos que este sea el inicio de una nueva política sanitaria para Andalucía”.

Por último, el Sindicato Médico (SMA) ha insistido "en la necesidad de poner freno de manera urgente a la reducción de las plantillas médicas. Consideramos que son necesarias medidas dirigidas a retener y atraer a estos profesionales a la sanidad pública andaluza". Entre los problemas a solucionar de manera urgente, "el SAS debe equiparar las retribuciones de los facultativos de Atención Primaria con los de Atención Hospitalaria, poner fin a la sobrecarga asistencial generalizada que sufre nuestro colectivo y abordar el problema creciente de las listas de espera".

En especial, uno de los sectores de la Sanidad cuyos problemas "merecen una atención prioritaria son los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como extrahospitalarios. El SAS debe facilitar el acceso al título de Médico Especialista en Urgencia y Emergencia a todos los médicos que desarrollan su labor en este ámbito, sin que nadie quede excluido. Este es un asunto que requiere acciones inmediatas, pues está sujeto a unos plazos perentorios".

El SMA ofrece al nuevo equipo de la Consejería su "disposición al diálogo y la negociación, al tiempo que le reclama que ponga fin al olvido del que ha sido víctima nuestro colectivo, que ha ocasionado un grave deterioro de la asistencia médica que recibe la ciudadanía".