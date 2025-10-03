La consejera andaluza de Salud descarta dimitir por las demoras en el cribado de cáncer de mama: "Sería lo fácil"

La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha descartado dimitir por la crisis de los retrasos en la detección del cáncer de mama. La presión aumenta después de las denuncias de las mujeres afectadas, canalizadas por la asociación Amama. Hernández considera que es el momento de subsanar los fallos detectados en los cribados del cáncer de mama y ha afirmado que dimitir ahora "sería lo fácil". "Aunque alguien lo pida y lo han pedido mucho, sería una falta de responsabilidad por mi parte y sería lo fácil", ha dicho Hernández en declaraciones a los periodistas en Granada, donde ha inaugurado el I Encuentro Andaluz de Alcaldes y Concejales de Consumo.

También ha negado que desde su departamento se haya "minimizado el problema" y ha insistido en que, cuando comenzó a conocer los casos la semana pasada, asumieron la responsabilidad y "desde ese primer momento" se puso en revisión todo el proceso de cribado del cáncer de mama.

De momento, una de las primeras medidas que ha tomado la Consejería es llamar a 2.000 mujeres que pueden estar afectadas por este error en el diagnóstico. Desde este jueves el SAS contactará "una a una" estas 2.000 mujeres que cuentan con pruebas dudosas (no concluyentes), mientras que la asociación Amama (que representa a las afectadas) ha exigido depurar responsabilidades, tras la reunión mantenida este jueves con la consejera. No obstante, ambas partes se han dado un mes de plazo para ver si el error ha sido subsanado.

El SAS también ha activado un "circuito preferente" para atender a las mujeres afectadas por los retrasos detectados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama dentro del programa de detención precoz de esta enfermedad con el que cuenta la comunidad.

Tras conocerse el error, la oposición ha exigido la dimisión "inmediata" de la consejera de Salud. Tanto PSOE, como Por Andalucía y Adelante Andalucía han coincidido en señalar que lo que se ha ido conociendo es "un escándalo" para la sanidad pública andaluza que está generando incertidumbre entre las mujeres que se han realizado estas pruebas de diagnóstico precoz. Además, este viernes, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha considerado como "principal responsable" de la situación generada al presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien "no puede escudarse en profesionales".

Explicación del proceso

La consejera ha explicado que en los cribados pueden detectarse lesiones con signos de malignidad, ninguna lesión o bien una situación intermedia en las que las lesiones pueden ser "sospechosas". En ese último caso, dos radiólogos revisan las mamografías y las envían a las unidades de referencia de los hospitales donde son valoradas por un tercer profesional sanitario, quien de acuerdo a los protocolos y a la evidencia científica decide repetirla al mes, los tres, los seis meses o al año.

Es en este punto donde se ha detectado que no se estaba informado a las mujeres con pruebas no concluyentes, ha explicado Hernández, quien ha añadido que a partir de ahora incorporarán un mensaje para dichos casos dudosos, de los que el 98% no tiene cáncer. También ha negado que hasta ahora los mujeres estuvieran "desatendidas" y que haya habido retrasos.

"Somos totalmente transparentes porque nuestro compromiso es poner soluciones a las cuestiones que vamos encontrando. Evidentemente en un sistema sanitario que atiende más de 8,6 millones de personas hay cuestiones que habrá que ir solventando y en este caso es lo que estamos haciendo ahora, asumiendo esa responsabilidad", ha recalcado.

Preguntada sobre la demanda colectiva que baraja la asociación que ha canalizado los testimonios de numerosas afectadas, ha apostillado que es "un derecho" hacerlo y que todo el punto puede presentarla en alguno momento si lo considera "oportuno".

Mensaje de tranquilidad

Ante la crisis desatada y las críticas recibidas, Hernández ha vuelto a enviar "un mensaje de tranquilidad". "Nuestro programa de cribado salva vidas", ha afirmado la titular de Salud, que destacó los 20 años de vida del programa de cribado en Andalucía. "Ahora nos preocupa que descienda el número de mujeres que acuda", ha agregado.

En este sentido, la consejera ha apuntado que el SAS "invita" actualmente a medio millón de mujeres y el objetivo es ir ampliando el rango de edad. Según la Consejería de Salud, el objetivo es llegar a las mujeres de 45 años en 2027, de acuerdo al rango establecido para la población diana, actualmente mujeres de 49 a 71 años.