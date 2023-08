La consejera de Educación muestra su "alegría" por el retraso del cambio en la Selectividad

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha mostrado su "alegría" por el aplazamiento por un año de la reforma de la Selectividad, Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), lo que implica que no habrá cambios en la prueba en 2024, y espera que "se abra un diálogo" con las comunidades autónomas para la nueva prueba.

Del Pozo ha recordado que desde Andalucía ya solicitaron en su día la "retirada" de este decreto al no estar "de acuerdo con el contenido". "Desde el principio hemos defendido una EBAU única para todo nuestro país, que tuviera una misma fecha de examen para todos los alumnos, habida cuenta de que nuestro país funciona como un distrito universitario único".

Por tanto, "no tiene sentido que tengamos estas disparidades y estas diversidades entre las distintas EBAU". "Eso era lo que necesitaba de verdad la reforma, a lo que tenía que haber ido la reforma de la EBAU y nos encontramos con todo lo contrario, una prueba además desvirtuada, devaluada en los contenidos, en el esfuerzo que nosotros no compartíamos", ha manifestado.

"Yo me alegro de que no se aplique esta nueva EBAU que nosotros no compartimos", ha remarcado Del Pozo, toda vez que ha añadido que le hubiera parecido un "disparate" ponerla en marcha "justo a diez días de que empiece el curso escolar, ya que hubiera creado una gran inseguridad, una gran incertidumbre a la comunidad educativa".

Así, la consejera ha afirmado que "espera no que se traslade al año siguiente sino que se abra un diálogo con todas las comunidades autónomas y se reforme debidamente esa prueba para que recoja el sentir mayoritario de todas las comunidades educativas y de todas las regiones". Además, ha destacado que "gracias a la decisión tomada en julio con toda la comunidad universitaria hemos conseguido, y entra en vigor ahora, adelantar esa fecha de la EBAU en Andalucía y por fin nuestro niños van a coincidir con el resto de estudiantes de toda España, en esa búsqueda de que tengan las mismas oportunidades y la igualdad entre todos los territorios".

Por otro lado, Del Pozo ha asegurado que se sigue "en la misma dinámica de las formas", que "no acaban de hacerse correctamente". Así, ha explicado que la reunión de este jueves "ha sido a través de una convocatoria por correo electrónico a los directores generales de Ordenación Educativa de las distintas comunidades, a los que convocaban sin orden del día simplemente para hablar del inicio del curso", y en este encuentro informal "han avanzado a las comunidades autónomas esta información tan importante".

"Hubiera sido más correcto, aunque sea de manera informal, haber reunido a los consejeros de las comunidades autónomas, habida cuenta de que es una materia muy importante y habernos contado la decisión tomada y el porqué", ha manifestado Del Pozo, quien ha lamentado que "no hay respetos por la formas". "Esperemos que cambien las cosas y que pronto se abra ese diálogo tan importante que necesitamos para esa nueva EBAU", ha asegurado.