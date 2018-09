Las listas de la confluencia conservan el equilibrio actual de Podemos e IU

Sólo habrá una lista en las primarias de la confluencia y es la que lidera Teresa Rodríguez, candidata a la Presidencia de la Junta, acompañada por Antonio Maíllo, que aspira a ser vicepresidente, como su predecesor al frente de IU, Diego Valderas. Sin embargo, ninguno de los dos está aún colocado en las listas provinciales y serán ellos quienes decidan cuál de las ocho candidaturas quieren liderar en las próximas elecciones andaluzas.

Es el resultado del pacto entre Podemos IU y las fuerzas andalucistas de izquierda incluidas en Adelante Andalucía, después de que Equo haya abandonado la futura coalición por su disconformidad con el reparto de los puestos de salida de las listas.

El equilibrio entre las dos principales fuerzas de la confluencia es casi calcado al que mantienen actualmente izquierdistas y morados en el Parlamento andaluz. Contando con un resultado como el alcanzado en los pasados comicios –20 escaños en la Cámara, 15 para Podemos y seis para IU– la fuerza que dirige Maíllo saldría levemente reforzada, con seis puestos de salida frente a 14 para el partido de Rodríguez.

El reparto del escaño de Equo

Es cierto que el grupo parlamentario de Podemos cuenta con 15 integrantes, pero sólo 14 pertenecen a la formación morada. La decimoquinta es Carmen Molina, coportavoz de Equo que se presentó con el partido de Teresa Rodríguez en la provincia de Málaga en las pasadas elecciones.

Con la salida de los ecologistas de la confluencia, precisamente por su desacuerdo en la confección de las listas, es IU quien gana el puesto libre. No será fácil, sin embargo, que Adelante Andalucía repita el éxito de 2015 en los próximos comicios. Hay encuestas que dejan al bloque de izquierdas con sólo tres asientos por la provincia malagueña ante el auge de Ciudadanos, muy implantado en la zona.

La entrada de los dos líderes en las listas no debe trastocar este equilibrio. Por reglamento, Maíllo y Rodríguez no desvelarán su provincia hasta que no se confirmen las candidaturas de primarias, el próximo jueves. Sin embargo, la previsión es que Maíllo sea cabeza de lista por Sevilla, desplazando al quinto puesto a su compañero Ismael Sánchez.

Si el líder de IU lidera la lista de Sevilla, Teresa Rodríguez tendría que buscarse otra opción. Será probablemente Cádiz, pues incluso se contempló en 2015 que la líder de Podemos fuera la número uno en su provincia. De ser así, desplazará al quinto puesto a Ricardo Sánchez, dirigente de la formación morada en Algeciras.

La entrada de ambos dirigentes en las listas sí puede cambiar el reparto de cabezas de lista. Las candidaturas provisionales dejan seis provincias para Podemos y sólo dos –Córdoba y Málaga– para IU, pero Maíllo se quedará con la lista de Sevilla, encabezada ahora por la parlamentaria andaluza Mari García.