La confesión de Ayuso junto a la piscina

Olona hace el Camino de Santiago. La Champions, los Erasmus y la ruta del apóstol santo vertebran Europa. Macarena deja todas las puertas abiertas. “Camino y confío, veremos hacia dónde nos llevan los pasos”. Cayetana Álvarez de Toledo sigue con su travesía del desierto tras ser expulsada de una portavocía parlamentaria y de una posición preferente que no ha recuperado con el PP de Feijóo. Al presidente del PP tratan de tocarle los costados con Ayuso, la diosa de Cibeles. No ha podido votar que sí al decreto de ahorro energético por muchas razones, pero sobre todo porque el Gobierno de la Comunidad ha interpuesto el enésimo recurso de inconstitucionalidad contra una medida de Sánchez.

Ayuso es un fenómeno de masas. Brilla por sí sola, como ocurría con Cayetana y Macarena. Tiene criterio propio, marca propia y la enorme caja de repercusión de estar en la capital del reino. El reto (inteligente) de Feijóo, de toda la estructura del PP, es convivir con ella, dejarle libres todos los carriles posibles y capitalizar al máximo los destellos de una estrella en beneficio de toda la formación. El gallego tiene fácil el pimpampúm contra el presidente Sánchez, pero tiene difícil la gestión del icono Isabel. Ayuso arrasó el martes en un acto en el Puerto de Santa María. Dos horas de abrazos, besos y fotografías.

Al regreso al hotel Soho Vistahermosa caminó unos minutos en soledad por el jardín, a la vera de una piscina ya sin bañistas y con una cálida iluminación. El cansancio era muy evidente en su rostro. De pronto le sorprendió una voz. “Presidenta, buenas noches”. Esbozó una sonrisa, pese a tener que estar harta de coles. “Por ahí anda un niño que la esperó a su salida a media tarde para saludarla, pero ahora le han dicho que no sea pesado”. De pronto se le borró la sensación de fatiga. No había ningún testigo. Nadie ni nada más que sombrillas vacías, hamacas apiladas y la luz tenue que llegaba del bar donde Miguel Ángel Rodríguez ya había cogido una mesa y era atendido por el metre Javier Domínguez. “Pues en la vida hay que ser pesados, no hay otra forma de conseguir las cosas”. Aquella fue toda una declaración de intenciones. Dicen algunos psiquiatras que la perseverancia, la obsesión y la insistencia son propias de brillantes. No conozco a nadie sin ego que haya hecho cosas importantes y que no tenga una legión esperando a que cometa un error. Por eso los mediocres intentan denigrar a estas personas.

Tres mujeres. Una camina al encuentro del santo, otra escribe libros y retiene el escaño y la tercera persevera de momento con éxito. “En la vida hay que ser pesados”. Confesiones espontáneas en el agosto andaluz junto a una piscina mientras MARaguarda.