La complementariedad del Corredor Mediterráneo y el Ramal Central une a las instituciones andaluzas

A excepción de la polémica con el Puerto de Motril, durante todo el cónclave convocado por las Cámaras de Andalucía el tono fue de reivindicación pero a la vez de cierre de filas sobre la necesidad de que los corredores ferroviarios europeos se desarrollen en la comunidad.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, calificó ambos proyectos como "estratégicos" para Andalucía, pero también "para el Estado" y a los que "se debe dar urgencia" porque están en juego "fondos europeos": "Europa ayuda, está en un momento de apuesta por el ferrocarril".

Marifrán Carazo

A la dirigente de infraestructuras de la Junta no le faltó el tono crítico en su intervención. De esta forma advirtió que el tramo del Corredor Mediterráneo en Almería "avanza con dificultades" y que los Presupuestos del Estado "atrasan a 2027", fecha que desmintió posteriormente el secretario de Infraestructuras del Ministerio, Xavier Flores.

Por otro lado, Carazo afirmó que "queda por definir el Corredor Almería-Granada" y "resolver la alternativa que la ingeniería es capaz de superar para poner mercancías". También dudo de la solución ofrecida en el estudio de funcionalidad para "compatibilizar mercancías con pasajeros en la línea Granada-Bobadilla". Carazo pidió asimismo la concreción de proyectos porque "cuanto antes contemos con ellos, antes podremos iniciar su construcción", y culminar con ellos en el año 2030. "No hacerlo sería desaprovechar los fondos y desconectar Granada, y con ello una perdida de competitividad de Andalucía", sentenció la consejera.

El equilibrio de los territorios "es fundamental" y "Granada no se puede quedar descolgada", por lo que también debe "conectarse al Ramal Central", abogó Carazo. "Andalucía aspira al máximo. Tenemos la suerte de contar con los dos corredores y tenemos que tener la ambición de tenerlos a punto para sacar nuestras mercancías", añadió la consejera.

Entre las medidas para impulsar Andalucía "como la gran plataforma logística del sur de Europa", Carazo enumeró los proyectos licitados por su negociado en la Junta como el Puerto Seco de Antequera "para conectar los dos corredores" y del que próximamente se licitará su acceso; además de la aprobación del Puerto Seco de San Roque o de Majarabique, "que ayudará a los Puertos de Huelva y Sevilla". Asimismo se refirió a que en diciembre "tendremos noticias" del Área Logística de Níjar y de Granada.

"El ferrocarril es una herramienta de activación económica. Tenemos que convencernos de su importancia para favorecer y que ayude al empresariado, crear empleo y salir de la crisis", finalizó Carazo.

Visión de Granada

También el Ayuntamiento de Granada, a través de su alcalde Francisco Cuenca tomó partido por el desarrollo de los nodos ferroviarios andaluces y también por la llegada del tren a Motril. "Si Europa empieza en Algeciras, y también empieza en Motril", dijo el regidor de la capital, que lamentó que durante décadas "en Granada no hayamos sido capaces de trazar un camino para el tejido productivo y hayamos sufrido un déficit de infraestructuras histórico". "Hay avances pero no nos vamos a conformar", arguyó.

"Somos un polo estratégico y logístico y se tiene que seguir desarrollando con nuestra posición en el Corredor Mediterráneo", continuó Cuenca, que resaltó la "defensa firme del desarrollo de infraestructuras sostenibles y rentables desde el punto de vista ferroviario con el Pacto de Ciudad de Los Mártires".

Por su parte, el presidente de la Diputación provincial, José Entrena se congratuló de que "se han dado pasos y apelo al optimismo" en cuanto al desarrollo de las infraestructuras ferroviarias en la provincia, "pero no nos conformamos con lo que hay". Así, insistió en que "acordamos que todos los puertos del Estado de Andalucía tienen que estar conectados al corredor para tener viabilidad" y recordó el "consenso provincial" para que en el Corredor litoral esté el Puerto de Motril". Algo de una "gran importancia" dentro de "un marco andaluz de vertebración territorial y de sostenibilidad". "Estoy convencido del potencial de las empresas de Andalucía, nuestras universidades para dejar de ser el vagón de cola de España para ser los primeros. Y para eso son imprescindibles los Corredores", cerró Entrena.

Cámaras de Comercio

Javier Sánchez Rojas, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y convocante del foro, recordó que Andalucía cuenta con "empresas líderes" con un "valor muy importante", pero que se ven lastradas porque "no tenemos conectividad". "El ferrocarril no puede seguir diciendo que España empieza en Despeñaperros", dijo Sánchez Rojas, que lamentó que en Andalucía "hayamos estado demasiado tiempo discutiendo entre nosotros", por eso por trabajar en los dos ramales, "pero también por la A-92 ferroviaria, que se habla tantas veces de ella. "Sé que las cosas tardan, llevan su ejecución, pero mas temprano que tarde Andalucía tiene que tener su vocación logística. No nos podemos quedar atrás. Ni Motril, ni Granada ni Almería. Es el compromiso de las Cámaras de Andalucía", concluyó seguido de un fuerte aplauso.

Por último, Amalia Torres Morente, vicepresidenta primera de la Cámara de Granada, y que actuó en lugar del presidente Gerardo Cuerva, centró su alocución en que "las infraestructuras son cruciales para ser competitivos e internacionales", y que la falta de ellas, además de conexiones, "impide que los proyectos no se desarrollen, por eso el Corredor es fundamental".

Torres recordó que "no es de recibo que Granada no estuviera en el primer esbozo del Corredor Mediterráneo, y tampoco es de recibo que lo esté en el horizonte 2030: lo necesitamos ya", sentenció la empresaria, que apostó por la conexión Granada-Motril: "Tenemos un Puerto del Estado, pero no se contempla su conexión. No tiene sentido. No vale que nos digan que tenemos problemas técnicos, es cuestión de voluntad. La necesitamos".