Las comparecencias en la comisión de la Faffe encienden a los grupos antes del 10-N

No había que ser un lince para adivinar que, conforme se acercara el día de las elecciones generales, el 10 de noviembre, los grupos parlamentarios volverían a enzarzarse por la programación de las comparecencias en la Comisión de la Faffe, que examinará el presunto gasto irregular de dinero público en prostíbulos y en otros festines por parte de los dirigentes de la ya desaparecida fundación de la Junta.

Era de prever, en efecto, que las citaciones de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz –el 7 de noviembre– y de los ex consejeros María Jesús Montero, Antonio Ramírez de Arellano o Javier Carnero –el 8 de noviembre– agitara los ánimos de los partidos políticos. Porque durante los periodos electorales, a tenor de lo visto, vale todo. De ese modo, los portavoces parlamentarios han aprovechado las ruedas de prensa semanales, celebradas en la mañana de este miércoles, para tirarse los trastos a la cabeza. Fue el diputado del PP, José Antonio Nieto, quien expresó su confianza de que los ex presidentes de la Junta comparezcan la semana próxima, tal como estaba previsto. Y, aunque reconoció que el PSOE "no está contento con la fecha" de tales comparecencias por coincidir con la campaña electoral, Nieto sostuvo que "no tiene que perjudicarle" si realmente es cierto todo lo que dicen de que "no tienen nada que ver con lo ocurrido en la Faffe y de verdad están interesados en esclarecer los hechos", recogió Efe en una nota. Las intervenciones –continuó Nieto– "no se plantean como un vía crucis", sino como una "oportunidad para explicar su actuación" en relación a la Faffe.

Más graves fueron las acusaciones que la portavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, profirió en la sede parlamentaria, quien denunció las "trabas" que ha puesto el PSOE para recoger las notificaciones de citación a la ex presidenta Susana Díaz y a tres ex consejeros socialistas de Empleo. Pardo achacó esta incidencia a que los socialistas "no quieren dar luz a este asunto para que los andaluces no sepan lo que ha pasado".

Esta aseveración encendió al portavoz del PSOE, José Fiscal, quien afeó al partido naranja de "manipulación", ya que, según aseguró, el modo de notificar las comparecencias debe hacerse "a título personal", no a través del grupo parlamentario. Fiscal explicó tal cauce no es el canal adecuado, pues "estas personas vienen en calidad o de ex consejeros o de ex diputados", recogió Europa Press en una nota.

El diputado socialista arremetió contra los partidos que sustentan al Gobierno andaluz de "pisotear la dignidad del Parlamento andaluz" por programar "las comparecencias dos días antes de las elecciones del 10 de noviembre".