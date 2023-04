El comisario de Medio Ambiente niega la acusación de "parcialidad" del PP

El comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, insistió en que la Comisión Europea "actúa como un guardián imparcial de los tratados" europeos después de que el presidente del PP europeo, Manfred Weber, le acusara hoy de "ponerse la camiseta roja y hacer campaña por Sánchez" en su posición sobre Doñana.

"Doñana es importante para España y para la UE (...). Mi mensaje es el mismo: la Comisión actúa como un guardián imparcial de los tratados y la implementación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una prioridad", dijo el comisario en un mensaje en Twitter.

