¡Todos a comer palitos de verduras!

Por los cementerios y mercados se conocen las ciudades, por la ensaladilla y las croquetas a los bares y por el aperitivo a los restaurantes. Llega usted, se sienta donde le indica el camarero, pide la bebida y le plantan de pronto un cubo con palitos o fingers de verdura cruda. ¡Hala, a rumiar como un conejo! Con suerte le ponen un pequeño bol con salsa de yogur, todo lo cual marida perfectamente (por las que hilan)con esa Cruzcampo helada de la que, todo sea dicho, el primer sorbo no sabrá igual que ninguno de los posteriores. Ay, tiempos en los que te ponían los servicios de mantequilla, panecillo y cuchillo. Y posteriormente la botellita de aceite de oliva virgen extra. ¡Y qué me dicen de las aceitunas, cada vez más orilladas!

Ahora acudes a un desayuno de trabajo, donde ni se trabaja ni se desayuna, y ahí está la fuente de palitos de verduras de color verde, naranja, verde oscuro, blanquecino... Todas las tonalidades. ¡Viva el crudo y abajo el alimento procesado! Estos desayunos los ha diseñado el doctor Antonio Escribano, del que recomiendo la lectura de sus libros por su carácter divulgativo y ameno. El caso es que me provoca un hondo pesar la cantidad de palitos de verduras que, sacado el pañuelo verde del personal, van devueltos a los corrales de la cocina... Y en el arrastre se marchan con ellos los bollitos, los dulces, las brochetas de fruta y los salados. Recuerdas entonces la ley que prepara el Gobierno para regular el derecho a llevarte las sobras a casa. Algo bueno debía hacer este Gobierno de 22 ministros que, como recuerda mi dilecto Elías, del que según el mismo soy su “amigo en funciones”, parecen dos equipos enfrentados todo el día.

El palito de verdura está de moda, en general, en detrimento del aceite y no digamos la mantequilla. Es cierto que conviene que las aceitunas sean servidas bien separadas unas de otra sin necesidad de que la gente meta los dedos en una cazoleta que contiene el caldo del envase. Porque al final todo el mundo mete las yemas de los dedos en el mismo caldo. El palito es más higiénico siempre que alguien no meta uno ya mordido en la salsa. ¡Mucho ojo! En el reciente viaje de regreso de Obama desde Málaga a los Estados Unidos, Casa Robles sirvió el el avión varias raciones de palitos de verdura. Barack valora más este alimento sano, hipocalórico y con gran valor nutritivo que los andaluces que dejamos las fuentes enteras. Tal vez habría que hacer como el AVE, que hace unos años empezó a ofrecer la simple tostada con aceite, tomate y una loncha de jamón serrano, después de mucho tiempo con una carta con bocadillos grasientos. Apiádense de estos palitos. Son sanos. Pero recuerden no meter uno ya mordido en la salsa de yogur.