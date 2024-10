Los colectivos de atención temprana critican el precio por sesión aprobado por la Junta por desactualizado

Varios colectivos sociales han criticado el pliego de condiciones aprobado por la Junta de Andalucía para prestar el servicio de atención temprana para niños con dificultades de aprendizaje por recoger un precio por sesión que está desactualizado y que no cubrirá los costes de la prestación pública. La Patronal Andaluza de Atención Temprana (Apaat) ha anunciado que impugnará el pliego y la entidad de personas con discapacidad Cermi Andalucía ha avisado del cierre de los centros de atención temprana por la baja cuantía de los precios de la licitación. La Consejería de Salud, por su parte, sostiene que el gasto en la atención temprana ha crecido en Andalucía un 81% desde 2018 y que los cálculos incluidos en el pliego de licitación "responden fundamentalmente a los costes salariares y en base a las tablas salariales actuales y al correspondiente incremento del IPC en los años sucesivos".

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud un gasto de 97 millones de euros para la contratación del servicio de atención temprana bajo el régimen de concierto social en toda Andalucía, un pliego de licitación del servicio por provincias. El plazo de ejecución de los conciertos será de dos años, prorrogables a tres años adicionales, y el precio unitario ha sido establecido en 28 euros por cada sesión del servicio.

Frente a este precio fijado en el nuevo contrato, la Apaat lamenta que no se haya actualizado desde junio de 2021, por lo que los centros que realizan el servicio de atención temprana perderían en 2025 unos cuatro euros por sesión, por lo que "muchos de ellos no podrán licitar y las familias atendidas en estas entidades se quedarán sin atención temprana pública", ha informado la patronal. La Apaat anuncia que, si la Junta no rectifica el precio por sesión, impugnará el pliego "en defensa de la valoración del servicio a un precio de mercado justo".

Alerta por el posible cierre de los centros

En la misma línea se pronuncia el colectivo Cermi Andalucía, pues considera que los precios fijados en la nueva licitación de atención temprana no cubren los costes reales y actuales y merman la calidad de este servicio, como son la dotación de los espacios, los medios materiales y el servicio de los profesionales especialistas a cargo de la prestación. La cuantía de 28 euros por sesión, sostiene el Cermi, es la misma que hace cuatro años, cuando en este tiempo han subido los gastos, los suministros por el IPC y las retribuciones de los profesionales con la mejora de sus convenios. Cermi avisa de que con los precios fijados por la Junta no se podrá seguir prestando el servicio y que provocará el cierre de los centros. Según Cermi Andalucía, debería existir en el pliego de estas licitaciones una cláusula de revisión y actualización de estos precios para adecuarlos a su coste real.

La Consejería de Salud cree que los cálculos salariales son los correctos

La Consejería de Salud responde a los colectivos y afirma que "los cálculos responden a los costes salariares". La administración sanitaria andaluza, competente en materia de atención temprana para menores, defiende la fijación del precio de 28 euros por sesión con el argumento de que "la Intervención General de Hacienda hace una fiscalización exhaustiva de las propuestas de gastos que en ningún caso pueden responder a nuevos convenios o a actualizaciones futuras que no estén respaldadas por resoluciones u otras disposiciones normativas" y finaliza alegando que "la preparación de un concierto social requiere de una previsión con mucha anticipación ya que son numerosos los trámites y órganos que lo supervisan, garantes de la legalidad y transparencia".