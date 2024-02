La "coartada" de Antonio Tejado y el perro que le regaló a su tía

La Guardia Civil sospecha que Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte que está en prisión por su presunta participación en el asalto a su vivienda, quiso fabricarse una coartada regalándole un perro a su tía, que le entregó justo a la mañana siguiente del robo, según las sospechas que los investigadores de la Guardia Civil han plasmado en el atestado entregado en el juzgado que investiga el caso.

En ese informe policial, al que tuvo acceso este periódico, los agentes hacen hincapié en la "información privilegiada" que Antonio Tejado habría facilitado al líder de la banda, su amigo el boxeador ruso Arsen Garibian, relacionada con las medidas de seguridad de la casa y con otros extremos relacionados con la caja fuerte de la que se apoderaron de un botín de un millón de euros en relojes y joyas y 14.500 euros en efectivo.

La Guardia Civil destaca que Antonio Tejado conocía, a través de su tía, que los sistemas de seguridad y de grabación de la vivienda no funcionaban, "siendo llamativo que preguntara por estos extremos" a María del Monte y a Inmaculada Casal "por separado". Además, en los días previos al robo, que tuvo lugar en la madrugada del viernes 25 de agosto de 2023, el sobrino había realizado "preguntas inusuales" a Inmaculada Casal, como por ejemplo "la hora" a la que la pareja se iba a dormir.

Es más, según los investigadores, Antonio Tejado les llegó incluso a advertir a la pareja de "lo vulnerable que serían a un robo, siendo llamativo que de algún modo vaticinara el lugar por el que acabarían accediendo los asaltantes, el descamapado trasero" de la vivienda donde el líder de la banda perdió un teléfono móvil el día previo al asalto.

Para los agentes resulta especialmente llamativo que Antonio Tejado decidió regalarles un perro "casualmente" los días previos a la materialización del robo y pareciéndoles igualmente "significativo" que durante el mes de agosto, "con la excusa aparente" de la entrega del animal, mantuviera comunicaciones telefónicas continuas con Inmaculada Casal, algo que por otra parte no era común.

Y con esa excusa de entregarles el perro porque tenía que irse a la playa, recoge el atestado, el sobrino se presentó en la vivienda de la pareja a primera hora de la mañana del 25 de agosto, tan sólo unas horas después del robo. Antonio Tejado no se marchó ese día a la playa y le llevó el animal a su tía a pesar de que María del Monte le había contado por teléfono el robo que habían sufrido de magrudada y le dijo que "no se encontraba bien" para recibir visitas.

La conclusión que sacan los agentes del Instituto Armado sobre el regalo del animal y cómo se produjo es clara: "La adquisición del perro por Antonio Tejado podría responder a la necesidad de construir una coartada que pudiera justificar la existencia por conocer de la ubicación de su tía y de entablar comunicaciones constantes e intensas, no sólo con ésta, que podría ser normal, sino con Inmaculada Casal".

Las llamadas de Antonio a la pareja los días previos

En este sentido, los investigadores señalan las llamadas que Antonio realizó a la pareja los días 23 y 24 de agosto, previas al asalto, y las que en ese mismo tiempo mantuvo con el boxeador ruso, su amigo Arsen Garibian. El sobrino conocía, según relatan los agentes, que su tía estaba de viaje durante los días previos al robo, a pesar de que esta ausencia no era habitual en esos días.

Para ello, Tejado "se aseguró" primero de esta ausencia el 23 de agosto, cuando realizó una llamada a María del Monte que no fue contestada. Poco después, sobre las 22:01 horas de ese mismo día, mantuvo una conversación telefónica con Inmaculada Casa de cinco minutos de duración -hasta las 22:06:20 horas-, de la que se deduce que Antonio "le interroga de forma muy insistente a pesar de que la víctima le insiste en que se encuentra en una cena y quiere concluir la conversación sobre cuándo regresará de su viaje María del Monte y que le diera el día exacto".

Nada más colgar con Inmaculada, el sobrino de María del Monte llama a su amigo Arsen Garibian, una conversación que está recogida a las 22:06:47 horas, y esa misma madrugada del 23 al 24 de agosto -el día antes del robo- las antenas repetidoras de telefonía ubican a cuatro de los sospechosos de haber participado materialmente el asalto precisamente en el entorno de la vivienda de Gines.

A las 21:54 horas del 24 de agosto, tan sólo unas horas antes del atraco, Antonio telefonea a su tía, aunque no se establece conexión y a continuación María del Monte le devuelve la llamada, confirmándole que ya está de regreso de su viaje a Madrid, por lo que vuelve a "observarse un interés de éste por conocer la situación de su tía durante la noche y de forma previa a la perpetración de los hechos".

Antonio tenía "mala cara", como de no haber dormido

Tras el robo, esa intensidad en el contacto de Antonio Tejado con su tía descienden radicalmente, hasta el punto que el sobrino ya no regresó más a la casa de Gines tras haber estado en la misma aquella mañana del 25 de agosto.

Además de la mencionada insistencia en entregarles el perro ese mismo día, tan sólo unas horas después del asalto, hubo un hecho que relatan los agentes y que les pareció significativo, hasta el punto de incluirlo en el atestado. Y es que algunas vecinas que estaban aquella mañana presentes en la casa le preguntaron a Antonio por la "mala cara" que tenía, en relación a que parecía que no había dormido. Durante esa mañana, prosiguen los agentes, "llegó a reírse del hecho de que a Inmaculada Casal le hubieran sustraído joyas de su madre", una actitud "al menos llamativa dado el nerviosismo y tristeza de las víctimas al hablar con él".

Antonio le dijo a su tía que el robo fue perpetrado por "extranjeros y un grupo de gitanos"

Antonio Tejado le dijo a su familiar que el robo habría sido perpetrado por "extranjeros y un grupo de gitanos" que, una vez perpetrado el robo, sacan las joyas por Marbella, Portugal y/o Francia. "Este comentario sería una mera especulación si no coincidiera con algunos datos y/o indicios obtenidos por los investigadores durante el desarrollo de los hechos", afirman los agentes, que destacan el origen de varios de los investigados, sus vínculos con Portugal, y que en la banda figura precisamente como líder un ciudadano extranjero, en alusión al boxeador ruso.

Por último, la Guardia Civil cita una conversación entre Antonio Tejado y su tía María del Monte, que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2023, en la que el sobrino afirma "con rotundidad y en varias ocasiones" que los autores del asalto "podrían haber sido ya detenidos, por esos iban a continuar robando", algo que los agentes vinculan con la puesta en libertad esa misma mañana de su amigo, el boxeador ruso Arseny Garibyan, que había sido detneido por la Policía Nacional por otro robo en el interior de una vivienda el día 27 de agosto, dos días después del robo a María del Monte. Además, la Guardia Civil había detendo en el mes de octubre de varios de los investigados por el asalto de la cantante por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

"A lo mejor los han cogido ya en otro sitio y no saben que son los tuyos, eh, están pegando palos muy fuertes a eso y cada vez están mejor con esa historia, a lo mejor es que claro los pillan y no saben que son tuyos. Esos notas no paran, van a seguir robando, entonces en otro sitio no tendrán la suerte o lo que ha pasado o que los astros se alineen y los cogen dentro de la casa o al salir y ahí los cogen", son las frases que dijo Antonio y que los agentes entienden que "pudiera responder a la necesidad de saber si María del Monte ha tenido noticias sobre las investigaciones derivadas del robo sufrido".