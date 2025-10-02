La clave de la rebaja fiscal de la Junta de Andalucía para 2026: los límites de renta

El Gobierno andaluz anunció ayer la última rebaja fiscal que se va a incluir en el Presupuesto 2026 y que afectará a la próxima declaración de la renta. Los andaluces que hayan tenido un hijo desde el 1 de enero de 2025 podrán deducirse 200 euros en el próximo IRPF sin límite de renta, un descuento que se aplica también en el caso de adopciones o de acogimiento familiar. El cambio está en que hasta ahora sólo podían deducirse esta cantidad por cada nacimiento quienes tuviesen unos ingresos de hasta 25.000 euros en tributación individual, 30.000 en la conjunta.

En total, las bonificaciones anunciadas por la Junta suponen un coste de 61,3 millones para las arcas públicas autómicas y afectan a un millón de contribuyentes, si bien muchas de las bonificaciones son compatibles y acumulables.

Tres impuestos

La clave de la reforma fiscal de Moreno está en los límites de renta. Porque hay tres impuestos que bajan para todos los andaluces independientemente de su nivel de ingresos. Son las que se refieren a la práctica deportiva, los gimnasios y las cuotas de las federaciones deportivas; todos los andaluces podrán deducirse cien euros en su próxima declaración de la renta. Igual sucede con las mascotas.

Todos los andaluces, sin límite de ingresos, que tengan un hijo, cónyuge o dependiente que padezca celiaquía tendrán derecho a una deducción de cien euros en la próxima declaración de la renta. El Gobierno andaluz defiende que es una manera de ayudar a las personas que tienen como único tratamiento la dieta alimenticia y que los alimentos sin gluten son mucho más caros, con una diferencia de hasta mil euros anuales en la cesta de la compra según las asociaciones de afectados.

El tercer tributo que no distingue niveles de renta es el descuento por el nacimiento de hijo. El último en incorporarse a esta bajada; era llamativo, cuanto menos, que la reducción fiscal fuese universal y estuviese topada por renta para los hijos.

Hasta 80.000 euros

La cosa cambia con los gastos veterinarios ya que sólo se permite la desgravación de cien euros a quien cobre menos de 80.000 euros anuales. Eso además de los años de vigencia. Porque quienes compren una mascota sólo podrán deducirse el gasto veterinario durante un año. Quienes la hayan adoptado, ampliarán esta bonificación durante tres años y será para siempre en el caso de que el animal sea de asistencia. No sólo para las personas ciegas sino también para las mujeres víctimas de violencia de género o quienes cuentan con la ayuda de animales en el cuidado de sus enfermedades como es el caso de la epilepsia.

La vivienda

La declaración más restrictiva es la que afecta a los alquileres de vivienda. La Junta ha probado la dedución de 1.200 euros para los jóvenes y mayores que alquilen una vivienda y tengan unos ingresos de hasta 25.000 euros en tributación individual. Una modificación sustancial con respecto a las bonificaciones ahora vigentes que eran de 500 euros y para sueldos de hasta 19.000 euros. Las personas con discapacidad podrán desgravarse hasta 1.500 euros por el alquiler de la vivienda habitual siempre con el umbral de renta de 25.000 euros anuales.