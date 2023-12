Estas dos ciudades andaluzas tienen las mejores luces de Navidad y una ni siquiera te la esperas

Una Navidad sin luces es inconcebible. Cuando cae la tarde, las familias, parejas, grupos de amigos se lanzan a la calle para contemplar las luces de Navidad tanto en su ciudad como en sus viajes a otras. Un festival brillante que acompaña el humo de las castañas asadas y los escaparates que, indisimuladamente, muestran los juguetes con los que llevan soñando los más pequeños todo el año.

Y como ránkings hay de todo, no podía faltan en Navidad el ránking a las ciudades con las mejores luces de Navidad en España, una lista que ha confeccionado el sitio de reserva de viajes Holidayguru, siete ciudades que merecen la pena, sobre todo en esta época del año, por el alarde lumínico del que han hecho gala durante estas fiestas tan señaladas, cascos históricos en los que siempre es de día y siempre reina la ilusión, aunque sea a lo largo de poco más de un mes.

Málaga, segunda ciudad andaluza con mejores luces de Navidad en España

Para encontrar la ciudad andaluza con mejores luces de Navidad solo debemos descender hasta el segundo puesto. Allí, y tras la capital madrileña que repite un año más en lo más alto de la lista, nos encontramos, claro, con Málaga. “Nadie con un nombre más apropiado como Luz Casal para ser la encargada de encender la particular decoración de Málaga el 24 de noviembre” dice el sitio web Holidayguru al referise al alumbrado navideño de la ciudad andaluza. Y prosigue: “Este año la principal novedad estará en su Alameda Principal, que se convertirá en un «bosque luminoso». El gran atractivo será como cada año la calle Larios, con 16 “Ángeles Celestiales” que brillarán al ritmo de distintos pases musicales y donde este año no se escuchará a Mariah Carey y su famoso «All I want for Christmas is you» sino otras melodías más tradicionales como «Hacia Belén va una burra» o «Jingle Bells», de André Rieu.”

Málaga alberga durante todo lo que duran estas fiestas nada menos que 500 calles iluminadas (86 pertenecen al casco histórico de la ciudad). A este espectacular despliegue de espíritu navideño tendremos que sumarle, también, espectáculos especiales en los que los drones serán los protagonistas, además de un espectacular videomapping en la torre mocha de la Catedral, con un show titulado Ángel de luz, consistente en la proyección de gigantescas vidrieras en dos y tres dimensiones con la última tecnología usada en este tipo de eventos. Si vas a Málaga, podrás verlo en tres pases diarios, desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero, a las 18:45, 20:00 y 22:00 y dura un poco menos de diez minutos.

A esto hay que añadirle otro show muy recomendable, también: ‘Angélical’, un recorrido por la Navidad a través de luces y colores, con pases desde las 18:30 hasta las 21:30 en el Jardín Botánico Histórico La Concepción.

Puente Genil, séptima ciudad andaluza con mejores luces de Navidad

Y la séptima ciudad ha sido toda una sorpresa. Se trata de la cordobesa Puente Genil, que ha sido muy bien valorada por Holidayguru “por tener el alumbrado más rompedor (...) Puente Genil ha estrenado 270 arcos a lo largo de 77 calles en las que se han instalado un millón de puntos de luz y utilizando un sistema que logra un ahorro de un 60 % en el consumo.”

Sin duda, una apuesta por las luces navideñas y por el medioambiente, que pretende ayudar a poner freno al tan temido cambio climático en una ciudad, Puente Genil, que no solo merece la pena visitarse en Navidad. En este precioso pueblo podemos contemplar el Puente de Piedra sobre el río Genil (ahora ya sabes por qué esta localidad se llama así) construido originalmente en 1589 o el yacimiento arqueológico con más de 2000 años de historia Fuente Álamo.

Tanto Málaga como Puente Genil se postulan como dos de los mejores destinos turísticos andaluces de 2023. ¿A cuál vas a ir primero?