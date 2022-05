Las cifras nos ilusionan, la realidad nos deprime

Siempre nos pasa lo mismo en materia económica. Cuando España avanza mucho, muchísimo, nosotros arrancamos el motor. Cuando España frena su crecimiento, nosotros nos preparamos para usar el freno de mano. ¿Qué nos pasa? ¿Quién nos tiene el pie puesto en la cabeza? Nuestras ferias se llenan al borde del colapso, no paramos de leer titulares sobre la apertura de nuevos hoteles de alto nivel, sobre niveles de ocupación que rozan el cien por cien en temporadas altas, sobre la importancia del tejido empresarial de provincias como Almería, modelo a seguir en toda la región para que no seamos siempre los camareros de Europa. ¿Nos agarramos como última esperanza a esos titulares positivos mientras las cifras macroeconómicas nos dicen la verdad que no queremos saber? Alguien nos engaña… o el dinero que genera el turismo, nuestra costas y costumbres, va a parar a otras manos.

Nos marean con cifras de supuesta mejora, maquillan las del paro mezclando los trimestre o a los años como el trilero mueve el garbancito a conveniencia para despistarnos. El caso es que si no fuera por la economía sumergida (ilegal, no se olvide) y la familia, estaríamos hablando de una región con problemas serios de convivencia social. A veces uno tiene claro que menos mal que tenemos esa mentalidad de ir tirando, del bienestar a corto plazo y del saber disfrutar de cosas pequeñas. De lo contrario no habría psiquiatras suficientes para sacarnos del estado de depresión perenne.

Tal vez sea verdad que debimos sacar mucho más partido de los fondos europeos que llevamos recibidos desde hace décadas, quizás no hemos aprovechado todos los recursos en eso que se llama la economía productiva, probablemente hemos tenido gobiernos que nos han subvencionado antes que facilitado la fundación de empresas. Nos cuesta un mundo la construcción de cualquier infraestructura, hacemos bromas con todo como bálsamo para no sufrir, somos en ocasiones indolentes como pueblo pero hemos demostrado que sabemos hacer las cosas cuando de verdad se apuesta por nosotros, tenemos raza como pueblo aunque nos pinten como personajes secundarios de comedia. Tenemos la seguridad de ser ricos en muchas cosas. Y eso nos acomoda como colectivo… e incomoda a los demás. Somos vagón del último tramo cuando tenemos capacidades sobradas para ser locomotora.

Pero algo nos frena, sí. Y el coche de España tiene que ir a 120 kilómetros por hora para que nosotros nos pongamos al menos en 60 kilómetros por hora. Nos pasa siempre. Pero mientras nos siguen mareando con cifras de turistas que nos dan de comer aunque sea a costa de pagar el precio de tener los centros históricos y las fiestas al borde de la prostitución. Nuestras fiestas las adaptamos al visitante, como la vieja dama que vende sus últimas joyas para asegurarse, al menos, un mes de comida caliente.