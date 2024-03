'Ellas son ciencia' la nueva exposición de Espacio Cero de la UMA que convierte la ciencia en comic

La Sala Espacio Cero del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga (UMA), en el campus de Teatinos, muestra una nueva exposición titulada 'Ellas son Ciencia', un conjunto de cómics creados por la ilustradora Quan Zhou en alianza con el programa Mecusa, cuyo objetivo es visibilizar, poner en valor e impulsar a las científicas y tecnólogas españolas.

Hasta la fecha se han publicado ocho entregas: 'The Neurowomen. Expertas en neurociencia', 'Científicas españolas. Ecoguardians', 'Investigadoras in Cancer Wars', 'Científicas Chula(pa)s', 'Investigando en pos de la igualdad', 'Superinvestigadoras del envejecimiento', 'Superwomen in tech' y 'Españolas en la carrera espacial'.

En concreto, las viñetas se podrán ver en las paredes de la sala del Vicerrectorado de Cultura hasta el 19 de marzo. Junto a las láminas repartidas por las paredes del espacio expositivo hay también dos vitrinas y varios elementos decorativos acordes con la temática de los cómics, además de una proyección.

En 2014, un grupo de profesionales de la ciencia y la tecnología creaban la organización sin ánimo de lucro Ecusa (Españoles Científicos en USA). Entre sus objetivos principales están el de impulsar el trabajo de quienes abandonan España para desarrollar su labor científica, además de divulgar y formar futuras generaciones. De la misma organización y tras observar la diferencia de género existente, también en el campo científico, nació el programa Mecusa.

La artista, Quan Zhou Wu nació en Algeciras hace 34 años, aunque siendo una niña ella y su familia se mudaron a Málaga. Graduada en diseño gráfico, Quan Zhou ha desarrollado su obra tratando temas como el racismo, la integración o la identidad con tonos autobiográficos. En 2015 publicó su primera novela gráfica, 'Gazpacho agridulce. Una autobiografía chino-andaluza' y el año pasado, la tercera: 'La agridolce vita'. Actualmente su carrera se desarrolla entre España y EEUU.'Ellas son Ciencia' está comisariada por Carmen Cortés Zaborras, docente en varios grados y másteres de la Universidad de Málaga, incluido el Máster en Igualdad de Género. La fecha escogida para la instalación coincide con marzo, mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer y en el que el Contenedor Cultural, espacio ubicado en la misma parcela que la sala de exposiciones, dedica su programación a la mujer con el ciclo 'Léeme los labios'.

La exposición fue inaugurada por la nueva vicerrectora de Cultura de la Universidad de Málaga, Rosario Gutiérrez y puede visitarse, con entrada gratuita, hasta el 19 de marzo de 2024 con un horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas --cerrado los festivos-- en el número 23 del Boulevar Louis Pasteur.