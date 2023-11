El ciclo sin fin del reciclaje de vidrio

Los residuos de envases de vidrio se recogen en camiones , que suelen ser específicos para este material (el vidrio suele viajar solo) o tener compartimentos por dentro para diversas fracciones de residuos. En cualquier caso, los residuos de envases de vidrio no se mezclan con otros materiales durante su transporte. Nadie deshace el trabajo tan importante de separación que hemos hecho desde casa.

En las plantas tiene lugar un proceso de limpieza y fragmentación del residuo. Este proceso es mecánico y no usa ni una gota de agua ni productos químicos. En la planta se usan imanes, cribas, corrientes de foucalt y ¡mucho movimiento! para eliminar todo aquello que no es vidrio, como las etiquetas, las tapas, los tapones, los collarines de algunas botellas o las bolsas de plástico. Eso sí, estos objetos que no son vidrio se almacenan y trasladan para su posterior reciclaje. ¡No se desaprovecha nada!