El chófer de Guerrero pide renunciar a su abogado: "No confío en él. Me juego muchos años"

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha comenzado este lunes el juicio de la pieza separada de la macrocausa de las ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias, correspondiente a los casi 1,5 millones de euros concedidos por el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a su exchófer Juan Francisco Trujillo, toda vez que parte del dinero habría sido supuestamente destinado a cocaína, copas y antigüedades.

Durante la fase de cuestiones previas de la vista, Juan Francisco Trujillo, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros; ha solicitado renunciar a su actual abogado defensor y que le sea designado otro de oficio.

El acusado ha manifestado que no se siente "bien atendido" por su actual abogado defensor, José Manuel Sánchez y que no tiene "confianza" en él, de cara a este juicio."Me estoy jugando muchos años de cárcel y no me siento representado", ha manifestado el inculpado, cuya petición ha contado con la oposición de la Fiscalía y del resto de las acusaciones, que son la Junta de Andalucía y el PP andaluz. El tribunal ha acordado un receso para deliberar sobre su petición.