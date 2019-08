Los cazadores que quejan de "problemas informáticos" para obtener las licencias

Este domingo se inicia la temporada de caza y muchos cazadores aún no tienen su licencia. El motivo no es porque ellos no quieran ni insistan, sino unos "problemas informáticos" en el nuevo sistema implantado este año, es el culpable de no facilitar las licencias.

De manera que el colectivo de cazadores en Andalucía ha mostrado este miércoles su malestar, ya que desde hace un mes y medio, quieren solicitarla. Según Europa Press, el objetivo era agiliazar este proceso y "finalmente se ha colapsado la web y es prácticamente imposible" expresa fuentes de la Unión Andaluza de Caza.

Así, han explicado a Europa Press, que el cambio del sistema es exclusivamente vía telemática, cuando en años anteriores se realizaba a través de determinadas entidades bancarias y cajas rurales concertadas. "Ahora puedes hacerlo en cajas rurales, pero cobran 24 euros cuando antes era gratuito", han reprochado.

"En pueblos donde no hay Internet o personas que no cuentan con el certifiado digital es muy complicado sacar la licencia", han advertido, por lo que "parece que quieran que termines pagando los 24 euros", ha confirmado el colectivo.

No obstante, fuentes del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental han admitido a la agencia informativa, defienden que "gran parte" de estos problemas se han ido solucionando de forma positiva por los técnicos informáticos que continúan trabajando para resolver cualquier cuestión que se pueda originar.

Prueba de ello es que "entre ayer y hoy se han emitido más de 2.500 licencias 'on line'. La cifra total desde que se activó el servicio a través de la web en el mes de enero supera las 16.500 licencias", han detallado.

Las incidencias se han producido en la aplicación informática, sobre todo a finales del mes de julio, "en gran medida como consecuencia de la petición masiva de licencias recibidas fruto, precisamente, del empuje que desde el nuevo Gobierno andaluz se está dando a la actividad cinegética".