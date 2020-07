¿Qué es la 'cartilla covid'? Andalucía descarta la polémica iniciativa de Madrid

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha manifestado este miércoles que el Gobierno autonómico no se plantea implantar una cartilla covid en Andalucía como hará la Comunidad de Madrid porque no le ven "ninguna utilidad".

En declaraciones a Canal Sur Radio, Aguirre ha señalado que el Gobierno andaluz no cree que esa cartilla tenga "una utilidad desde el punto de vista de salud pública ni una razón de ser". Ha añadido que puede que en Madrid tenga sentido esa cartilla "con el volumen tan alto que tienen de personas que han pasado la enfermedad, que ronda un 30% de seropositividad", un índice que en Andalucía está en algo más del 3%. Aguirre ha insistido en que no comparten la medida de la Comunidad de Madrid, que la ha decidido en el ámbito de sus competencias, porque no le ven "utilidad".

Aluvión de críticas a Ayuso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid recibió el martes un aluvión de críticas tras anunciar su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la puesta en marcha a partir de septiembre de dicha cartilla covid 19.

Su intención es que sea similar a una cartilla internacional de vacunación y tendrá réplica en la tarjeta virtual, para que aquellos ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos, o se hayan sometido a una prueba PCR, tengan registrada esa información en la cartilla, ha explicado Díaz Ayuso en la presentación de la estrategia regional para frenar la proliferación del coronavirus.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha defendido la cartilla y ha opinado que "no es desproporcionada" si ayuda a evitar otro confinamiento.

Reprobada por el Gobierno central

Han reprobado la iniciativa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, expertos, los partidos de la oposición en la Asamblea, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Madrid, organizaciones de consumidores como Facua y la Coordinadora del Tercer Sector, que ha elevado una queja al Defensor del Pueblo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado que ningún organismo internacional apoya medidas como la cartilla covid y que tampoco el Gobierno la contempla. "Nosotros no recogemos esto en ninguno de nuestros documentos ni ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo. Más claro no puedo ser", ha contestado Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En la misma línea, el doctor José María Molero, experto en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, ha señalado que la cartilla "no está aconsejada" ni por la OMS ni ninguna entidad científica por "los riesgos que conlleva" y ha pedido la Comunidad de Madrid que "explique para qué la quiere".

Según este especialista, equivaldría a "un pasaporte inmunológico" que, de acuerdo con algunos estudios, tiene "más riesgos que beneficios", entre ellos una "falsa sensación de seguridad", además de problemas de "índole ética y moral", profesionales y legales "al diferenciar la equidad en función de que se tenga o no anticuerpos", ha dicho Molero a Efe.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Madrid ha calificado de "extravagante" la idea del Gobierno regional y ha recordado que los datos de haber padecido la enfermedad "ya están en la historia clínica de la población". Facua Madrid ha advertido de que la cartilla supone una "vulneración de derechos" del consumidor ante la protección de datos y, además, el hecho de no contagiar "no tiene ninguna evidencia científica". La Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid ha elevado una queja y una consulta al Defensor del Pueblo contra la cartilla covid por considerar que vulnera los derechos de la población.