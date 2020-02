“Mis cartas de póker dejan huella en la gente”

Hace unos meses en la fachada de mi casa apareció una carta de póker semi pegada con un mensaje escrito que decía: “La gente sueña toda su vida y solo despierta al final”. Aunque no entendí el motivo por el cual lo habían dejado en mi domicilio leer esa frase me alegró el día.

Semanas después, visitando la ‘tacita de plata’ (Cádiz) me llamó la atención otra carta de póker sujeta a una farola. La cogí, leí su frase y me sorprendió que llevaba el mismo sello: @Tescer52. ¿Casualidad? Con asombro entré en el perfil y comprobé que se trataba de un proyecto urbano que se había convertido en viral. Y no solo en las redes sociales, siendo tendencia algún que otro día, sino en la vida real.

Personas anónimas leen los mensajes y replican la iniciativa con cartas de póker dejándolas en distintos sitios de la ciudad. Una cadena que no deja de multiplicarse, que ha traspasado la frontera andaluza y cuyo fin no es otro que “expresarse y sentirse libre” con mensajes reflexivos.

Detrás de esta idea altruista se encuentra Diego Jiménez, un gaditano de 21 años a quien le ha adoptado Sevilla. Aficionado a la magia desde muy pequeño, estudia actualmente diseño gráfico en la Escuela de Arte de Sevilla. “Busco el éxito para mis proyectos, no para mí. Quiero aprovechar mi tiempo y dejar huella. No suelo hablar sobre mi vida personal o pensamientos. Con la magia, con ‘Tescer’ o con cualquier otro proyecto es lo que busco, expresarme contando mis pensamientos de una forma diferente, en la que me siento más cómodo”.

- ¿Cuándo y por qué se le ocurre poner en marcha este proyecto tan viral?

- Buscaba la forma de expresarme cómodamente y se me ocurrió escribir mis pensamientos y opiniones en cartas de póker que pegaría después en la calle o puertas de domicilios. Estas cartas indicaban también una cuenta de Instagram llamada @Tescer52 donde, quien encontrara la carta con el mensaje, podría informarse de qué trataba todo.

Con este proyecto de las cartas se inicia el personaje de ‘Tescer’. Un personaje con una máscara que quiere sentirse libre y que oculta su identidad en secreto, hasta ahora (risas). Más tarde aparecieron otras formas de expresarme pintando paredes, con pegatinas, que finalmente se convertirían en más proyectos de este mismo personaje.

"Al objetivo inicial se añadió otro, ayudar a otras personas a expresarse libremente"

- ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?

- Expresarme y sentirme libre, pero vi que a la gente le gustaba la idea de mandar mensajes donde emisor y receptor no se conocen, por lo que pensé en proponer a todo el que quisiera poder expresarse escribiendo cartas que pegarían en las calles.

"Pego varias cartas que llegan a varias personas y éstas hacen lo mismo llegando a muchas personas más"

Estas cartas tendrían que incluir el Instagram de @Tescer52 para que quien encontrara la carta se informara de cómo participar y se uniera a lo que sería una cadena de personas que difundirían esta forma de expresión. Con esto, al objetivo inicial se añadió otro, que era el ayudar a otras personas a expresarse libremente, de forma anónima.

- ¿Idea propia o importada de algún otro país?

- Mensajes anónimos en las calles siempre ha habido mediante pintadas o cualquier otra cosa. Que estos mensajes se escriban en cartas de póker no, soy el primero que yo sepa, aunque el mundo es muy grande.

Lo que me hizo confirmar la elección de las cartas de póker como medio de comunicación fue el doble uso de la palabra “carta” en la lengua española, cartas de póker siendo usadas como cartas postales.

- ¿Algunos mensajes que escribe en las cartas son de cosecha propia?

- He escrito ya miles de cartas con muchos mensajes diferentes tomados de películas, libros o frases célebres que me identifican, pero recuerdo especialmente dos mensajes de cosecha propia.

Una de esas frases es: “El genio era antes un loco al que le gustaba jugar con lo imposible”. Desde que se me ocurrió, es la frase que tengo presente en mi día a día y un lema de vida que me acompaña cada vez que lo necesito.

La otra frase es: “Si en el río nadas contracorriente significa que vas hacia arriba”. Y también me acompaña cuando tengo que recordar que las cosas no tienen por qué ser como nos han dicho que son.

- A veces también ha usado paredes para dejar algún mensaje, algo que no está bien visto.

Sí, algunos grafitis no están bien vistos, no lo puedo negar. Las calles siempre han estado y estarán llenas de pintadas, sobre todo con firmas también llamadas tags. Estas firmas son rechazadas por una gran parte de la sociedad. Yo, sin pretender opinar sobre estas firmas, intento hacer grafitis que quieren contar algo más que el nombre de su autor, grafitis que comunican una protesta, una historia o un pensamiento. Y en zonas habilitadas para ello.

"Deberían existir más lugares para grafitear legalmente"

Aunque pienso que deberían existir más lugares para grafitear legalmente porque la gente necesita expresarse. Hay muchísimos edificios y muros públicos que están muy estropeados y abandonados. Estas paredes están llenas de firmas y pintadas hechas de forma muy rápida por su ilegalidad por lo que los muros quedan muy feos.

Si se habilitaran más zonas así para pintar de forma legal estas paredes tendrían murales hechos con el tiempo necesario para que quede una buena obra de arte.

- ¿Alguna anécdota digna de contar?

- Cuando la gente encuentra cartas en la calle recibo todo tipo de mensajes. Una vez una chica encontró una carta cuyo mensaje al parecer le hacía mucha falta porque tenía un mal día. Me habló para darme las gracias e invitarme a un café, pero yo para mantener el anonimato lo rechacé dándole las gracias.

Me dijo que necesitaba invitarme a algo y que fuera a la cafetería de una universidad donde me dejaría un café ya pagado para que fuese en cualquier momento. Aun así, rechacé el café agradeciendo de nuevo su intención.

Otra anécdota fue cuando otra chica me dijo que estaba “estudiando” la caligrafía de las cartas que encontraba para intentar saber cuáles eran las mías y por qué zonas me movía.

"La película 'Cadena de favores' influyó a la hora de crear el proyecto"

- Por cierto, ¿ha visto la película 'Cadena de favores'?

- Me sorprende esta pregunta ya que esta película influyó a la hora de crear el proyecto. Yo pego varias cartas que llegan a varias personas y éstas hacen lo mismo llegando a muchas personas más. Esta cadena de personas que difunde el proyecto está en parte inspirada en la película.