Carolina España sobre la financiación: "No pedimos limosna a nadie, sino que nos den lo que es nuestro"

El debate político sobre la soberanía fiscal de Cataluña mantiene la misma tensión en Andalucía. La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, insistía este martes en que la reclamación sobre la infrafinanciación de Andalucía es una cuestión de justicia, "no pedimos limosna a nadie; que nos den lo que nos corresponde o mejor, que no nos quiten lo que es nuestro", ha dicho desde la tribuna del Palacio de San Telmo. Y ha defendido su propuesta con datos oficiales. Andalucía recibe del actual sistema de financiación 183 euros por habitante, mientras que Cataluña cobra 214 euros por habitante con ese mismo modelo. Otro dato. Los ayudantes doctores andaluces reciben del Ministerio de Educación una compensación de 500 euros, mientras que los catalanes perciben exactamente el doble, 1.000 euros según los datos de la Consejería de Universidad.

"A Cataluña no le faltan esos 1.500 millones de euros al año y aún así tiene mucha más deuda que nosotros. Y lo que no es solidario, desde luego es que tengamos que pagar con nuestros impuestos la fiesta independentistas y las embajadas", ha detallado España.

La recaudación

La titular de Hacienda ha defendido su modelo económico de reducción de impuestos. Carolina España ha aclarado que en el año 2022, la Junta ingresó 192 millones de euros menos que el Estado por la renta, tal y como publicó Diario de Sevilla. "Hemos bajado impuestos y deflactado el IRPF; hemos bajado los tipos y por eso se ha ingresado esa cantidad menos. A mí me gustaría preguntarme por qué el Estado ha recaudado esos 192 millones de euros más de los bolsillos de los andaluces", se ha preguntado. España ha defendido que esa reducción de impuestos en la renta ha beneficiado en un 74% a los declarantes por debajo de los 30.000 euros.

"En el año 2018, el PSOE había convertido a Andalucía en un infierno fiscal y sólo logró un incremento fiscal del 7,8% mientras que la media de las comunidades era del 7,9%, lo que significa que a pesar de subir los impuestos, la Junta recaudó por debajo de la media.

La consejera portavoz también ha arremetido contra el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, criticando el "negacionismo" que, en su opinión, ha desplegado en relación a la "infrafinanciación" que sufre Andalucía, para "defender" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lugar de a la comunidad autónoma. "Espadas debe de ser el único andaluz que entiende que Andalucía no está infrafinanciada" y que "no reconoce que el Gobierno de Andalucía tiene un problema de infrafinanciación y que está recibiendo una financiación por debajo de la media".

"Justificar lo injustificable es difícil", ha añadido la consejera, que ha afeado a Espadas su "defensa absoluta de Pedro Sánchez y del sanchismo", tras lo que ha remarcado que la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, la socialista andaluza María Jesús Montero, cuando era consejera del ramo en la Junta, decía en el año 2018 que "la reforma del sistema de financiación no podía esperar, que Andalucía perdía ya más de 5.500 millones de euros", y reclamaba la puesta en marcha de "un fondo transitorio" de nivelación "para las comunidades que estaban recibiendo una financiación por debajo de la media", como Andalucía.

"No se puede defender a Andalucía y a Pedro Sánchez"

"Está claro que no se puede defender a Dios y al diablo, y no se puede defender a Andalucía y a Pedro Sánchez al mismo tiempo, es absolutamente incompatible", ha aseverado la portavoz de la Junta para continuar criticando que el PSOE-A "ha elegido ponerse al lado de Pedro Sánchez y defender al sanchismo en contra de Andalucía", y opinar que Espadas "se ha equivocado de todas, todas". "Decir que el cupo independentista es bueno para Andalucía, y que Andalucía no está infrafinanciada, algo que no es real y no se lo cree nadie".

La portavoz del Gobierno andaluz ha negado que la ronda de reuniones con los portavoces de los grupos de la oposición haya resultado por debajo de las expectativas del Ejecutivo al convocarlas. "El presidente de la Junta ha planteado a los portavoces de la oposición una serie de reuniones sobre temas concretos que comenzarán la próxima semana. Desde el Gobierno seguiremos alzando la voz en el sentido de defender lo que consideramos que es justo para Andalucía, una financiación por lo menos que llegue a la media" de las comunidades autónomas, y "hablando con entidades, con la sociedad civil, para contarle los agravios que supone esta financiación singular para el independentismo" catalán.

En esa línea, la portavoz de la Junta ha subrayado que "no se ha roto" la "capacidad de diálogo y mano tendida" del Gobierno andaluz "en defensa de la igualdad y de los intereses de Andalucía", y ha defendido que el actual es "un momento importante" en el que "deberíamos estar todos juntos para reclamar lo que es de justicia para Andalucía".