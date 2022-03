La candidatura de Feijóo logra más de 17.000 avales del PP andaluz

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desveló ayer que más de 17.000 afiliados han avalado hasta el momento la candidatura de Alberto Núñez Feijóo para liderar el partido, lo que supone, afirmó, “un respaldo mayoritario de nuestras bases” para que sea “el próximo presidente de España”. A su juicio, Feijóo es “el mejor liderazgo que puede tener el PP en esta nueva etapa”. Moreno, que clausuró en el municipio malagueño de Marbella la Junta Directiva Autonómica del partido, indicó en que desde el PP-A han querido “contribuir en esa salida a esta situación política complicada, difícil, traumática, dolorosa y hacerla con cabeza y corazón”.

El presidente de la Junta de Andalucía agradeció “la generosidad” de Feijóo, que “tiene su proyecto personal y político muy asentado en Galicia y que, a pesar de esa circunstancia, que pueden ser cómodas en términos personales y políticos, ha estado a las alturas de las circunstancias”. “Ha dado un paso adelante” para decir que si el proyecto político del PP le necesita ahí está “para encabezar, liderar, mejorar, ser el próximo presidente de España, para ganar las elecciones al sanchismo”. En su intervención destacó que Feijóo es “un enamorado de Andalucía” y que “sintoniza” “con nuestra manera de hacer política, forma de entender la política”. No obstante, recordó que queda todavía unas elecciones internas en el PP y que “cualquier afiliado que esté al corriente de sus cuotas, con 100 avales puede ser candidato y nadie le puede reprochar nada a nadie”. “Este partido es un partido democrático al cien por ciento y todo el que quiera dar un paso adelante, bienvenido sea”, aseguró. Eso sí, precisó que “la mayoría de nosotros, en las conversaciones que hemos tenido, hemos llegado a la convencimiento pleno de que no hay en este momento mejor candidato, mejor líder, presidente para nuestro futuro que no sea Alberto Núñez Feijóo”.

Por otro lado, Moreno pidió a los afiliados que el congreso el XX Congreso Nacional se lo tomen “con ilusión, con ganas, construyendo ese presente con vocación de futuro” y recordó que se celebrará en Sevilla “una apuesta más” porque “Andalucía tenga el protagonismo que nos merecemos”. Moreno proclamó que “en Andalucía tenemos una marca, estilo propio de hacer política” y especificó que “no es el estilo de Juanma Moreno, es el estilo de alcaldes y alcaldesas, que sabéis ensanchar la base social, que sabéis gobernar para todos”. “Por eso a los alcaldes del PP les vota mucha gente porque son capaces de concitar el acuerdo, la unidad, la fortaleza; ese es nuestro estilo, la manera de entender la política. Sumar, aunar esfuerzo, ser punto de encuentro de la sociedad”, señaló. “La sociedad andaluza cuando tiene problemas tiene que encontrar en el PP el punto de encuentro, el punto de equilibrio, ponderación, sensatez”, Además, reivindicó que “somos el partido de la tierra. Este es el partido de Andalucía, el que mejor representa los intereses de los andaluces”, concluyó.