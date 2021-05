Un cambio para acabar con otro cambio

Juan Espadas quiere acabar con el Gobierno del cambio con el cambio dentro del PSOE andaluz. No es que el alcalde sevillano no quiera cambiar al Ejecutivo de Juanma Moreno por uno que él presida, sino que cree que la vía más directa para lograrlo es darle la vuelta al socialismo andaluz. Eso significa desalojar a Susana Díaz del poder, aunque este domingo, en el Paseo del Salón de Granada, Espadas tendió la mano a su contrincante para armar una candidatura de unidad. Sólo mencionó a la ex presidenta en ese momento, aunque hubo dardos envenenados en el discurso del regidor y ex consejero.

En la apuesta municipalista de Espadas, que es el primer edil del ayuntamiento más grande que gobierna el PSOE, hay un envite a Díaz –“esto no va de saludar a los alcaldes”–, como también lo hay en las llamadas constantes a la autocrítica por los acontecimientos derivados de dos fechas muy relevantes. Una, la más cercana, es la pérdida de la Junta en las elecciones del 2 de diciembre de 2018 por la “falta de confianza de los andaluces”. La otra, más lejana, pero más importante, es el 1 de octubre de 2016, cuando los barones el PSOE encabezados por Susana Díaz derrocaron a Pedro Sánchez ante la posibilidad de pactar con Podemos y los independentistas para armar un gobierno como el que, paradójicamente, dirige ahora.

“Es la primera vez que volvemos a estar juntos desde aquel 1 de octubre, es emocionante ver a personas enfrentadas unidas por un fin común”, explica una colaboradora de Espadas respecto a esa referencia a aquel Comité Federal. Los 450 asistentes al mitin de ayer en Granada se levantaron cuando el alcalde sevillano recordó esa unidad. No hay que olvidar que el propio Espadas estaba con Díaz entonces, como también lo estaban Mario Jiménez, que luego fue portavoz de la gestora que dirigió el PSOE en el interregno de Sánchez. Ha pasado un lustro y ambos están ahora en la alternativa a Díaz junto con los sanchistas de primera hornada, como Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y otras familias del PSOE andaluz enfrentadas que han unido sus fuerzas e la persona de Espadas.

“Aquí están quienes apoyan la unidad del partido”, dijo el propio alcalde antes de añadir que “Andalucía quiere un PSOE unido”. El político sevillano se centró en enviar el mensaje de que esa unidad es ese “cambio” que devolverá al PSOE a la Junta. “Unidos para cambiar y cambiar para gobernar”, añadió un rato antes de que una ráfaga de viento tirase el cartel con el logotipo de los socialistas andaluces. “Vientos de cambio”, bromeó el regidor, en una cita involuntaria a la icónica canción de Scorpions sobre la caída de muro de Berlín que reconcilió a familias a un lado y otro de la alambrada en noviembre de 1989. Eso mismo, salvando las distancias, aspira a hacer Espadas para cambiar el semblante al PSOE y recuperar opciones de volver a San Telmo donde Juanma Moreno se consolida cada día que pasa después de consumar otro cambio, el final de 37 años de gobiernos socialistas. El objetivo de Espadas es que ese cambio sea sólo un paréntesis.