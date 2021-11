Entre el "callejón sin salida" y el pleno de normas aprobadas en el Parlamento

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, habló en el debate del estado de la comunidad hace un par de semanas de un "callejón sin salida" que podría "obligarlo" a convocar las elecciones antes de tiempo. La metáfora del jefe del Ejecutivo aludía a un bloqueo parlamentario que el líder del PP andaluz otea, pero que, de momento sigue lejos. En la primera jornada del Pleno celebrado ayer, el Gobierno autonómico logró la convalidación de dos decretos leyes sin votos en contra y la aprobación de una ley con el apoyo del PSOE y Vox. Una aritmética que no hace pensar precisamente en un adelanto electoral, sobre todo si se tiene en cuenta, como adelantó por la mañana el portavoz popular, José Antonio Nieto, que el Ejecutivo espera sacar adelante hasta siete textos legislativos antes de que acabe el periodo de sesiones, es decir, antes de que acabe el año.

La placidez de este primer pleno de noviembre -el antepenúltimo del curso- puede ser la calma antes de la tormenta, pero ha servido para que el Ejecutivo saque adelante un decreto de ayudas a localidades afectadas por el temporal de hace varias semanas, aprobado por unanimidad, y un texto de impulso a políticas sociales como consecuencia de la pandemia que no ha recibido votos en contra, pero sí la abstención de Vox y el PSOE. El proyecto de ley de apoyo a la renovación de instalaciones hoteleras es el resultado de un decreto que el debate de convalidación gracias al PSOE, que puso como requisito su tramitación como ley. Y se ha aprobado con el aval de los socialistas después de una negociación que ha servido, entre otras cosas, para incluir a los palacios de congresos en el catálogo de edificios que pueden beneficiarse de estas ayudas a la ampliación y la mejora de instalaciones turísticas

No será tan fácil para el Gobierno andaluz la próxima sesión plenaria, ya que para entonces, en los días 24 y 25 de noviembre, está previsto el debate de totalidad del Presupuesto de 2022. Hoy, el único veto seguro es el que presentarán los diputados de Unidas Podemos, toda vez que los no adscritos no tienen capacidad para registrar ese tipo de enmiendas. Vox y el PSOE mantienen una posición ambivalente. Aunque todavía no cierran la puerta a llegar a un acuerdo in extremis con el equipo de Juan Bravo, consejero de Hacienda, los dos partidos han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad. En el caso de Vox, si el Gobierno no cumple los pactos alcanzados previamente; los socialistas piden una respuesta a las propuestas remitidas por parte del secretario general, Juan Espadas, y el equipo negociador.

El Gobierno mantiene que el nivel de cumplimiento de los acuerdos con sus socios habituales de Vox supera el 90% y al PSOE le aseguran que sus medidas están incluidas en el texto elaborado por Hacienda. En los próximos días se conocerá si hay avances en estas posiciones, ya que Juan Bravo ha puesto en marcha una nueva ronda de reuniones. La secretaria general del grupo socialista en la Cámara, Soledad Pérez, insistió en que su partido quiere negociar y colocó un primer hito de la negociación en la proposición no de ley que se debatirá hoy en el Parlamento y que incluye varias de las prioridades que el PSOE quiere llevar al Presupuesto.

Pero el Presupuesto no es la única ley relevante de las siete nombradas por Nieto. También está la nueva ley del suelo, la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (Lista), cuyo dictamen final salió el martes adelante con el aval de PSOE y Vox. Los mismos partidos que sostienen la espada de damocles sobre las cuentas autonómicas de 2022 y que provocaron la devolución inicial de la Lista el pasado mayo han virado, aunque todavía hay algunas enmiendas pendientes de negociación. Los socialistas después de hablar con sus alcaldes, han acabado por dar luz verde a un texto crucial para el Gobierno andaluz. Y que probablemente se aprobará en el mismo Pleno que puede ver caer el proyecto de Presupuestos de la Junta para el año próximo.

La última vez que unas cuentas autonómicas cayeron en el Parlamento, en 1995, Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta, anunció la disolución de la Cámara y el adelanto de elecciones, que acabaron celebrándose en marzo de 1996. En el Gobierno de PP y Ciudadanos niegan que esto pueda ocurrir, pero Moreno habló de ese "callejón sin salida" parlamentaria y en una entrevista publicada este fin de semana ha puesto el punto de mira en febrero. Antes deben llegar al Pleno las dos citadas leyes, sobre las que todavía hay incertidumbre. También la hay, según Nieto, con la norma que regula la creación de la agencia Trade sobre impulso empresarial. Fue Unidas Podemos quien hizo posible la aprobación de ese decreto, con el compromiso de tramitar la ley, pero la reducción de las partidas correspondientes a este ente instrumental en el Presupuesto de 2022 aleja la posibilidad de que UP o el PSOE aprueben el texto. Vox se niega en rotundo a hacerlo, ya que consideran que el mantenimiento de estas agencias y fundaciones supone continuar la gestión socialista.

Hay otras normas en el tintero, como un decreto de apoyo a las Entidades Locales Autónomas (ELA), la ley de tasas o la ley de perros de asistencia. Sobre esta última hay que destacar que fuentes parlamentarias han revelado que el Gobierno quiso aprobarla por el procedimiento de urgencia, lo que hace pensar a la oposición que el Ejecutivo tiene prisas por agotar esa agenda legislativa por si, llegado el momento, encuentran ese callejón sin salida.