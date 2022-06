Cuando calienta el sol el día de votar

El calor será el culpable como Rusia lo era para Serrano Súñer. Vayan preparándose para la noche del domingo. Si no se cumplen las expectativas siempre estará la excusa del alto vuelo del mercurio. Rajoy dinamitó las expectativas del PP andaluz en 2012. El gallego venció en las generales del 20 de noviembre de 2011. Comenzó una serie de viernes negros en los que doña Soraya salía con las tijeras de los recortes tras cada consejos de ministros. Griñán, astuto él, convocó los comicios andaluces en marzo. De noviembre a marzo fue un no parar de malas noticias. Aquí no está Rajoy, pero está el calor. Andalucía tiene cinco provincias costeras y dos capitales con puente festivo (Sevilla y Granada).

¿Recuerdan a Felipe González la noche de las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, justo el día en que cumplía 54 años y se terminaba su larga etapa en la Moncloa? “Nos ha faltado una semana y un debate”. Una frase que empleó Pablo Iglesias en la noche de las generales de diciembre de 2015 cuando votamos con música de villancicos de fondo: “Nos ha faltado una semana y un debate”. Pues al loro con las excusas del 19-J. Es que lo estoy viendo: “Han faltado aparatos de aire acondicionado en muchos colegios electorales donde no se cumple la ley bioclimática”. Y qué me dicen de los responsables de los sondeos electorales: “Hasta el pasado lunes la realidad era una, pero desde entonces ha habido factores que han desmotivado al electorado por efecto del fuerte calor”. Usted pone en esa frase la opción política que quiera y vale para echarle un capote al que lo necesite.

Si a VOX le va medianamente bien, siempre se podrá decir que sus electores son los más fieles porque son los más cabreados y son capaces de votar en condiciones adversas porque es un voto emocional. Si el PP alcanza o acaricia la absoluta dirán que el electorado socialista se ha quedado en las Casas del Pueblo al frescor de los ventiladores de techo. Dirán que a Juan Espadas no le ha faltado una semana, sino el Adviento, Pentecostés y el tiempo ordinario para ser conocido más allá de Sevilla. Lo de diciembre de 2018 fue “un accidente, una carambola, un hecho aislado”, pero si la derecha vence con claridad el domingo será un castigo a Pedro Sánchez. Lo de la izquierda más a la izquierda irá mal, pero eso ya se sabe que no es por el calor, sino por el efecto jaula de grillos. En Astérix y los Juegos Olímpicos se justifica la derrota del personaje en una carrera porque “los jabalíes estaban en mal estado”. Siempre hay una causa. El calor será la del domingo. Para candidatos, encuestadores y sesudos analistas. Que ya se sabe que las calores son transversales.