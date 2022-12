El poder es una cabalgata que lanza dádivas cuando se intuyen las urnas en lontananza. Ayudas, subvenciones, reducciones de precios, supresiones de impuestos... El poder manipula a conciencia los conceptos de emergencia, desfavorecidos, necesitados y aquellos “compatriotas a los que nunca dejaremos tirados”. Hace unos meses se repartían cheques para que los jóvenes fueran al cine, hoy se conceden 200 euros a quienes tengan ingresos inferiores a 27.000. ¿En qué España estamos? El Gobierno nos confunde. Invitamos a espectáculos tan pronto como reconocemos que hay una España pobre, silenciosa, sostenida tal vez por la economía sumergida y las pensiones. ¡Ah, las pensiones! Por eso se suben. Porque nunca se ha hecho más caja en Hacienda que ahora y porque, en el fondo, alguien tiene claro que las pensiones (esto es, la familia) son vitales para que haya ese orden social que a todo gobernante le viene como anillo al dedo. No se reduce el IRPF ni se enseña a pescar. Se regala el pescado y el pan para hoy. Te sueltan a la cara que hay “dos modelos” y que, por supuesto, el bueno es el que acude en socorro del desfavorecido.

El Gobierno siempre nos querrá dependientes, siempre preferirá que estemos con la manita abierta mirándole a la cara, siempre prestos a dar las gracias al sacarnos del apuro. No han querido intervenir para que las hipotecas no suban. No se han atrevido. Y ahí, como en la reducción del IRPF, hubiera estado la medida realmente eficaz. Pero, claro, eso era dejar el dinero en nuestros bolsillos y que nosotros eligiéramos si gastar... o si ahorrar. Y eso nos hubiera hecho más libres, justo lo que no se pretende. Nos tiran los caramelos que nosotros mismos hemos pagado. El lobito reparte lo que las ovejas han generado. Manipulan el concepto de Estado social para que todo el que no aplauda su catálogo de ayudas pase por ser un insolidario. Aspiran a que nos tomemos en silencio la sopa que nos sirven cuándo y cómo ellos quieren. Y tras la última cucharada, demos las gracias y nos quedemos a la espera del siguiente plato. Por cierto, una familia con dos hijos que ingrese 30.000 euros se queda sin la ayuda. Pero sí se le da a quien no tenga hijos y disponga de menos de 27.000. Conclusión: la clase media siempre orillada, no se tienen en cuenta las unidades familiares.

Las hipotecas subirán en 2023, el precio de la carne y el pescado seguirán con el IVA, no hay ya descuento universal en los carburantes, pero siempre podremos preguntar si quedan entradas para el cine... España es una nación que tan pronto recuerda a Venezuela que deja propinazos al camarero de la rotonda del Palace. Confundidos, lo dicho.