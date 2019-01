El padre de Yulen: "Pienso librar a mi niño de ahí y que me diga papá"

José Sánchez, el padre de Yulen, ha roto su silencio tras 48 horas esperando que rescaten a su hijo, de 2 años, que según su testimonio se cayó a un pozo de perforación de agua el pasado domingo hacia el mediodía en la Sierra de Totalán. El progenitor, en declaraciones a este periódico, ha pedido desesperadamente y entre lágrimas que se le proporcione al equipo de rescate los medios necesarios para poder sacar al menor.

"No estoy en contra de nadie. Sé que están trabajando desde el primero al último y que están intentando ayudar, pero no veo medios. No veo que tengan lo que necesitan en estos momentos", expresa el padre con dificultad para hablar, al tiempo que recalca: "Pienso librar a mi niño de ahí y que me diga papá".

El hombre afirma que las autoridades están proporcionando a la familia información "a cuentagotas" sobre las últimas novedades acerca del rescate, e insiste en que "se está haciendo todo lo posible y que todos están luchando, pero sin medios". "Esto es muy duro y muy lento. Cuando el Gobierno quiere, es muy rápido. Nos estamos muriendo, estamos muertos. No me puedo mover de aquí, ¿a dónde voy a ir? Donde estoy, ya estoy lejos de mi niño", subraya entre sollozos el padre.

José Rocío también realizó anoche unas declaraciones a El programa de Ana Rosa, en en las que mostró su impotencia después de tantas horas esperando al rescate en el pozo de Totalán de su hijo:"Muchos tuits de apoyo, muchos votos, pero medios ninguno. ¿Sabe usted lo que es llevar aquí 30 horas esperando a que saquen a tu hijo de un pozo?", explicaba.

"¿Usted se puede creer que esta mañana [por el lunes] a las 11:00 se sabía que venía un camión de Cádiz para sacar tierra y han esperado a que llegue el camión para arreglar el carril? Equivocarse se equivoca todo el mundo, pero no lo están haciendo bien. No pongáis que está viniendo el alcalde ni nadie, poned lo que están haciendo aquí, que no están haciendo una puta mierda, que lleva 30 horas un niño metido en un pozo. ¡Estamos muriéndonos!", planteaba con desesperación.

Túnel por el lateral de la ladera

Las tareas para el rescate del pequeño Yulen se centran desde primeras horas de la mañana de este martes en trabajos para excavar un túnel por el laterarl de la ladera para intentar acceder a unos 80 metros de profundidad en el pozo en el que se presume que se encuentra el menor.

Según ha informado la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, después de una noche de trabajos sin éxito, "a pesar de la extracción de material de unos 60 centímetros, se ha llegado de nuevo a una zona dura", sin haber podido localizar al niño.

"Desde las 7:00 se está trabjando para acceder desde otro orificio; aprovechando la pendiente se accede de manera lateral para llegar a una profundidad de al menos los 80 metros donde suponemos que está el pequeño Yulen", ha especificado Gámez.