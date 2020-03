Los bulos en la red, lo más contagioso del Coronavirus

En la actualidad estamos inmersos en una saturación informativa que en ocasiones es más contraproducente que otra cosa. Multitud de personas viven desinformadas y no saben -o quieren- contrastar cualquier noticia que les llegue a través de alguna plataforma social. Se creen y comparten lo primero que les llega y punto.

En poco tiempo hemos pasado de la infoxicación (sobrecarga informativa) a una epidemia informativa colectiva denominada: Infodemia. Es decir, un contagio nocivo de rumores que se generan alrededor de un tema de actualidad.

Si bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comenzado a usar esta palabra hace poco para referirse a la sobreabundancia informativa y a su rápida propagación entre las personas y medios.

🔴MUY IMPORTANTE🔴Si crees que has tenido contacto estrecho con afectado por #Coronavirus:🙏🏼 Mantén la calma, su letalidad es muy baja y suele curar sólo❌ No vayas a un centro sanitario si no tienes síntomas o no son muy graves.☎️ LLAMA al 112/061 y te atenderán en casa