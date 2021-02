Coronavirus: Boris Johnson elogia el calcifediol, medicamento 'made in Andalusia'

El calcifediol, el medicamento contra el covid-19 que se investiga en el Instituto Maimónides de Biomedicina de Córdoba (Imibic) que está ofreciendo una prometedora respuesta al tratamiento de la enfermedad, ha llegado al parlamento británico. De la boca de Boris Johnson han salido elogios para Andalucía y la administración de la Vitamina D para mejorar a los pacientes con coronavirus.

El primer ministro británico se ha dirigido a la cámara parlamentaria para referirse al calcifediol, después de que lo hiciera David Davis, del Partido Conservador, en un hilo de Twitter en el que explicaba con detalle el uso de la vitamina D en pacientes andaluces y como el medicamento made in Andalusia había mostrado resultados muy positivos. Davis ha explicado que "los andaluces" parecen tener resultados "extremadamente buenos" con el calcifediol, que además es un tratamiento económico.

The Andalusians appear to have had an extremely good result from providing activated Vitamin D, calcifediol, to care home residents and some GP patients. Today I asked @BorisJohnson to look into the latest evidence from Spain on this cheap, safe and effective treatment. pic.twitter.com/oiSkmJEvIg — David Davis (@DavidDavisMP) February 3, 2021

El parlamentario conservador ha puesto como ejemplo de lucha contra la covid a Andalucía y se ha mostrado fascinado con como el suministrar vitamina D a los residentes en las residencias y a algunos pacientes de coronavirus ha significado un claro ejemplo de efectividad, llegándose a "reducir la tasa de mortalidad a la mitad".

The death rate in Andalucía almost halved following the introduction of their Vitamin D policy. Tragically, here in the UK our death rate more than doubled over the same period, despite us having 5x the vaccinations. pic.twitter.com/pNmqC2N1pS — David Davis (@DavidDavisMP) February 3, 2021

Davis le ha solicitado a Jonhson que incluya este tratamiento barato, seguro y eficaz para tratar la covid, como medida para tratar de contener la elevada mortalidad de Reino Unido. Expresa Davis, que en el mismo lapso de tiempo en el que Andalucía consiguió reducirla, y pese a haber vacunado a una proporción de población mucho menor que Reino Unido, los resultados en la reducción de la mortalidad de los andaluces es esperanzadora.

Like us, the Spaniards relaxed their lockdown at Christmas - if anything more so and for longer.The numbers are startling. pic.twitter.com/hLsJVWUDDD — David Davis (@DavidDavisMP) February 3, 2021

La administración de calcifediol en pacientes con Covid-19 se comenzó como un proyecto de opción terapéutica de éxito, y ahora ya es una realidad. El estudio preliminar andaluz se desarrolló en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y el Hospital Reina Sofía.