Unas bodas de plata para renovar el compromiso con "la transformación y el progreso" de Sevilla

Una celebración especial en un marco digno, los Reales Alcázares, y con la presencia de toda la sociedad sevillana, desde la clase política hasta la sociedad civil con una nutrida representación empresarial, del mundo de la cultura o del ejército que arroparon a la familia del Grupo Joly en el acto de celebración de las bodas de plata del Diario de Sevilla en su compromiso con los sevillanos.

Hace 25 años que salió a la calle el primer número de Diario de Sevilla, "quisimos ser y somos una herramienta de información rigurosa y culta para el lector que, independientemente de su origen o realidad socioeconómica, quiera tener una visión amplia de la ciudad y el resto del mundo. En definitiva, una herramienta de transformación y progreso. Lo global y lo local no chocan en Diario de Sevilla, sino que se conjuntan necesariamente, sin complejos ni excesos, para ser parte esencial de su sustancia periodística. Al igual que los árboles sirven para fijar el nitrógeno, Diario de Sevilla contribuye a mantener una identidad que, abierta al mundo, no renuncia a sus tradiciones y peculiaridades", como afirmó en su intervención el presidente del Grupo Joly, José Joly. Y que, desde entonces, se ha convertido en una referencia informativa con una característica especial que la define "Diario de Sevilla y todas las cabeceras del Grupo Joly no son solo unos periódicos que nos cuentan lo que pasa en Andalucía. La diferencia estriba en que su centro de decisión y de contribución fiscal están fuera de la comunidad autónoma. Los periódicos del Grupo Joly, y muy especialmente Diario de Sevilla, tienen la misma intención editorial y están plenamente concebidos y elaborados por andaluces que viven y cotizan en esta tierra", tal y como explicó José Joly.

Eso y su concepción editorial y política expresada claramente en público por el editor del periódico. "Diario de Sevilla es un periódico plural. Solo hay que asomarse a sus páginas para entenderlo. Comprendemos que haya quien no lo vea así, pero nuestros únicos compromisos editoriales, inspirados por un liberalismo más de carácter que doctrinal, son con la defensa de la Constitución de 1978, con las instituciones de la democracia española, la monarquía parlamentaria y el desarrollo social y económico de Sevilla y Andalucía. A partir de ahí, todas las ideas y opiniones caben y son bienvenidas, siempre que se hagan desde el rigor y el respeto".

Los miembros del Gobierno andaluz junto al presidente del Grupo Joly en la celebración del 25 aniversario de Diario de Sevilla / José Luis Montero

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno acompañado de los consejeros de la Presidencia, Antonio Sanz; la portavoz y consejera de Hacienda, Carolina España; así como la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se unieron a la celebración del Diario de Sevilla al que felicitaron en nombre de todos los andaluces. Moreno afirmó que el Grupo Joly, con Diario de Sevilla a la cabeza, es un canalizador de las inquietudes y expectativas de toda esta gran diversidad que contiene la capital de Andalucía y ha felicitado a éste por su labor haciendo del periodismo local una herramienta de conocimiento, expresión y avance de Sevilla".

En un acto de homenaje al periodismo y a todas las personas que han pasado por esta cabecera "y también por las que pasarán" en palabras de Magda Trillo, presentadora del acto, el presidente de la Junta reivindicó el papel que tiene la prensa. "El periodismo es imprescindible en una sociedad democrática. No se pastorea, coarta ni se condiciona".

El futuro

Con un homenaje a Manuel Clavero en las palabras de José Joly, Clavero fue presidente del Consejo Editorial del grupo, el presidente de la Junta coincidió con el editor en el papel que juega la prensa en el futuro de Andalucía. Moreno afirmó que Sevilla y Andalucía están en una etapa de enorme transformación y “si nos alineamos en un objetivo común tenemos mucho que conseguir. Ambas se merecen más, tener las mismas oportunidades que las demás y jugar con las mismas reglas”.

Una defensa de Andalucía que José Joly también recogió en sus palabras. "Les aseguro que aquí no se imposta el acento sevillano ni el andaluz. Esta vocación está presente en cada una de nuestras páginas, especialmente en momentos en que, como el actual, se dirimen cuestiones que afectarán al desarrollo y avance de Andalucía durante las próximas décadas. Somos conscientes de que aún queda camino para converger con las regiones más prósperas de Europa, pero también de que hoy Andalucía es una tierra de oportunidades, abierta y dinámica, muy distinta de otras zonas de España, cada vez más cerradas y ensimismadas e históricamente mucho más favorecidas por el poder político".

El director de Diario de Sevilla, David Fernández, agradeció el apoyo de los sevillanos al periódico y mostró su compromiso de seguir informando cada día a una ciudad poliédrica, "el Diario siempre ha permanecido al lado de los sevillanos para reflejar sus problemas y compartir sus aspiraciones". Un objetivo que sigue impulsando en su redacción cada día en todos los formatos en los que ahora se puede leer Diario de Sevilla.