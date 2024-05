Las bibliotecas de Benalmádena amplían sus fondos con 230 nuevos libros

Este mes de mayo las Bibliotecas de Benalmádena (Málaga) ofrecen a sus usuarios un total de 230 nuevos libros, 90 de ellos para la Biblioteca Manuel Altolaguirre y 140 para su homóloga en Arroyo de la Miel, ubicada provisionalmente en la Casa de la Cultura por la reforma de su edificio.

Según detallan desde el Ayuntamiento en un comunicado, los lectores de narrativa encontrarán en la Biblioteca Manuel Altolaguirre 25 nuevos ejemplares, entre ellos 'Primer amor' de Alejandro Gándara, 'París despertaba tarde' la nueva novela de Máximo Huerta o 'El hijo olvidado', último éxito de Mikel Santiago.

A estas novelas se suman otras 35 ofrecidas por la Biblioteca Arroyo de la Miel, con Carla Montero y 'El viñedo de la luna', Lorenzo Silva con 'La vida es otra cosa', Lena Valenti y las dos partes de 'Orgullo y poco juicio', o Alfonso Goizueta con 'La sangre del padre', son una muestra de ellas.

Y para aquellos que prefieran adentrarse en el mundo actual la Biblioteca Manuel Altolaguirre propone como lectura a Pablo Simón ayudando a 'Entender la política', o viajar por Andalucía con Sergi Reboredo en '101 lugares de Andalucía sorprendentes'.

En la Biblioteca Arroyo de la Miel 'La venganza del campo' de Manuel Pimentel, 'Cerebro, infancia y juego' de María Couso, donde el juego es la base del aprendizaje, o la ética política en 'Historia universal de las soluciones' de José Antonio Marina son algunas de las propuestas.

Doce nuevos títulos amplían la comicteca de Arroyo de la Miel, entre los que se encuentran 'El abismo del olvido' de Paco Roca, 'Ronson' de César Sebastián o 'The nice house of the lake' de Álvaro Martínez, así como la conclusión de 'Tokyo Revengers'.

Los más pequeños encontraran en la Biblioteca Manuel Altolaguirre más títulos de 'Perro Apestoso' de Colas Gutman, la nueva colección 'InvestiGators' de John Patrick Green y 'Tengo un volcán y no quiero respirar', así como 'Infinito: ida y vuelta'. ambos de la aclamada Miriam Tirado.

Para el público juvenil llega el nuevo fenómeno 'Magnolia Parks' de Jessa Hastings o 'Charlotte tiene la palabra' de la saga Wonder de R.J. Palacio. Para los pequeños detectives llega a la Biblioteca Arroyo de la Miel los Buscapistas con 'Misterio en el parque de atracciones' o 'Misterio en la isla desierta' de Teresa Blanch; y 'Torpón y bonachón' para aprender a leer. Además, los intrépidos podrán encontrar las aventuras de Dani y Evan. Para los más jóvenes Rebecca Yarros presenta 'Alas de sangre' y 'Alas de Hierro', o John Gwynne con 'La sombra de los dioses'.