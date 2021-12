La Base Logística de Córdoba: el cambio de la logística militar se lidera desde Andalucía

La Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General Javier Varela que se ubicará en Córdoba “va a ser una revolución” y servirá para “liderar el cambio brutal de la logística militar” en España, tal y como ha subrayado el director de Integración de Funciones Logísticas del Ejército de Tierra, José Manuel Vivas, en la mesa de redacción organizada por el Día, con la colaboración de Magtel. Un foro que ha permitido destacar la relevancia del proyecto no solo para la provincia, sino también para el total de Andalucía, poniendo énfasis en la importancia de las alianzas empresariales y el talento digital para su desarrollo.

En la mesa de redacción, celebrada en las instalaciones del hotel Hospes Palacio del Bailío bajo la moderación de Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital de Grupo Joly, han participado al margen del General Vivas, el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz; el vicepresidente de Magtel y presidente de la Comisión de Industria de CECO, Isidro López Magdaleno, y el director general de Magtel, Martín Salgado Devincenzi.

Un foro de debate que ha servido también para descartar cualquier posibilidad de descentralización hacia una ciudad como Barcelona, que soñaba con quedarse con la planta de blindados, lo que refleja, como ha ocurrido con Jaén desde el inicio del proceso, la importancia de un centro que, en palabras del alcalde, José María Bellido, “muchas ciudades y territorios quieren”. Un complejo que finalmente se ubicará en el polígono La Rinconada, a apenas 20 kilómetros de la capital, con el reto de que comience a estar operativo a finales de 2026 o, en el peor de los casos, principios de 2027.

Queda por tanto tiempo, aunque “los plazos se van cumpliendo”, para dar forma a esta “ciudad inteligente” que supondrá un notable “cambio de paradigma en la tecnología del Ejército de Tierra” y que, en clave local, y como recuerda Bellido, hará que Córdoba se vea “beneficiada por la lluvia de oportunidades” que un proyecto de tal calibre trae consigo, especialmente en materia económica, empresarial y de empleo, ofertando un gran número de contratos que se quedarán en Andalucía.

Los plazos de ejecución se van cumpliendo y la base logística estará a finales de 2026 o inicios de 2027

Porque como ha insistido el delegado del Gobierno en la provincia, Antonio Repullo, este proyecto tiene un carácter “colaborativo y andaluz” que nace “desde Córdoba para irradiar en el resto” de la comunidad autónoma, si bien la posición de partida de la sede debe servir para que “las empresas cordobesas sean hábiles y se posicionen”. “Defensa y Ejército de Tierra están involucrados en que haya implicación del sector empresarial local y andaluz, aunque seguramente tengan que ir de la mano de otras empresas que pueden ser de fuera”, ha insistido el alcalde.

Un posicionamiento que en el plano institucional ya conquistó años atrás la Universidad de Córdoba en el marco de la investigación e innovación para conformar una “industria dual militar-civil”, como ha añadido el rector, José Carlos Gómez Villamandos; y en el empresarial un grupo como Magtel, que ya cuenta con la certificación necesaria para trabajar con el Ministerio de Defensa, lo que la sitúa en un lugar preferente para, como ha señalado su director general, Martín Salgado, “aportar valor y ser protagonistas de un proyecto que va a dar un salto de calidad al tejido empresarial”, no solo por la BLET, sino por “las empresas accesorias” que atraerá, porque, ta y como ha subrayado el primer edil de la ciudad, “hay muchas empresas que van a venir, con muchos proveedores que querrán tener bases cerca de la Base”.

Un proyecto que de por sí es “un tractor”, pero que se beneficiará también de la apuesta firme del Gobierno por el corredor central atlántico ferroviario que unirá el puerto de Algeciras con el resto de Europa y que, como ha matizado el vicepresidente de Magtel, Isidro López Magdaleno, “tendrá una base en Córdoba que se va a potenciar”, permitiendo que el Ejército de Tierra se aproveche de “esas comunicaciones”. “La logística que viene con ese eje central se refuerza con la presencia de la Base Logística, lo que nos dará otras oportunidades para que crezca un sector logístico importante para Córdoba y Andalucía”, ha insistido José María Bellido, recordando a su vez la notable gestión entre las distintas administraciones y la necesidad de impulsar la público-privada “para propiciar un entorno aprovechable” con la tecnología y la innovación como telón de fondo.

Y ahí es donde entra en juego uno de los aspectos fundamentales que persigue el proyecto: dotar al Ejército de Tierra de la logística necesaria para la llamada Fuerza 2035. Porque como puntualiza el el director de Integración de Funciones Logísticas del Ejército de Tierra, José Manuel Vivas, “no se trata solo de concentrar 12 centros en uno, sino de la tecnología que va a tener el complejo y que va a permitir hacer una revolución logística que será predictiva y no preventiva”. Proceso de cambio basado en cuatro pilares: Infraestructura “genial, con edificios eficientes, amigables y de calidad”; personal civil “buscando talento digital para no quedarnos atrás cuando la base comience a funcionar”; tecnología “emergente y predictiva” (realidad virtual, big data, inteligencia artificial…), y sistemas de información y comunicación, como el 5G o el 5G Plus, “que son básicos”.

Una transformación total que requiere de un plan de transición sincronizado para que el engranaje descentralizado actual no se resienta y que trabaja en la búsqueda de la integración, la eficiencia y las sinergias. Un aspecto, este último, tan importante o más en clave empresarial, más aún en una provincia -y en la comunidad autónoma- con gran número de pequeñas y medianas empresas (pymes) que deben percatarse de la conveniencia de trabajar en base a alianzas para poder aspirar a alguno de los numerosos proyectos que la Base Logística del Ejército de Tierra pondrá en marcha -desde el desarrollo del proyecto a su construcción y luego dotar al continente de contenido y hacerlo operativo-, porque como señala el General Vivas “las ofertas no serán sencillas y habrá que buscar complementación para hallar la solución a lo que se pide, dando servicio cubriendo carencias”.

La puesta en marcha del corredor atlántico, con base en Córdoba, reforzará la iniciativa

Un hándicap que, como ha apuntado López Magdaleno, necesita de “mucha formación” tanto en el empresariado como en los futuros empleados civiles de la BLET a los que “hay que preparar”, como ha añadido Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), asociación que lanzará iniciativas como la oficina de apoyo al inversor. Díaz fue muy claro al decir que las empresas tienen que “concienciarse” para crear alianzas en forma de UTEs o consorcios para optar con garantías a los contratos que ofertará un complejo logístico como el de Defensa.

Planes que se suman a las ya puestas en marcha por parte de la Universidad de Córdoba, casos del máster dual en industria 4.0, o en vías de lanzamiento, o el máster de logística, que podría estar ya a disposición del alumnado el próximo curso 22-23, según ha señalado el rector. Puntos que deben servir de igual modo para liderar “la transición entre el trabajo estacional que es el turismo o la agroindustria y la industria, que es más estable” como ha reseñado el delegado del Gobierno de la Junta.

Todo con la idea de encontrar talento porque, como ha referido Martín Salgado, “la capacitación será la diferencia, y tenerla en ingeniería, tecnología, comunicaciones… con afinidad a lo digital va a ser diferencial”, aspecto éste que “da una oportunidad tremenda para los jóvenes, que pueden adaptarse mejor a esos conocimientos”. “El talento digital es clave y por eso pensamos en lo que nos hará falta en cuatro o cinco años”, ha incidido el director de Integración de Funciones Logísticas del Ejército de Tierra, que tiene claro que “es importante tener hambre de conocimiento para no quedarse obsoleto”. Una mentalidad de progreso que será el tema principal del próximo taller, el cuarto ya sobre la BLET, a desarrollar el próximo 9 de febrero en Madrid.

Porque si algo ha quedado ya demostrado es que la Base Logística del Ejército de Tierra es presente y futuro, no solo de Córdoba, sino también de Andalucía, desde donde se empezará a desarrollar la logística militar de los próximos años. “Es un proyecto importantísimo y un elemento transformador de la economía”, ha resumido ya a modo de conclusión el alcalde, José María Bellido, pidiendo que continúe “la unión entre todos los agentes para que, gobierne quien gobierne, siga adelante”, porque “la oportunidad de crecer importante”, como ha recordado el rector, José Carlos Gómez Villamandos antes de añadir que el retorno económico que podría dejar la BLET podría ser en torno al triple de la inversión, que está fijada en 350 millones de euros.