Balance de tráfico: Andalucía registra 74,4 millones de desplazamientos hasta agosto

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, durante la Comisión de Tráfico y Seguridad Vial para hacer balance de siniestralidad en las vías interurbanas durante los ocho primeros meses del año.

Andalucía ha registrado entre enero y agosto un total de 74.478.526 desplazamientos de largo recorrido en sus carreteras, lo que representa su máximo histórico, si bien el número de siniestros mortales se ha reducido un 5,8%, descendiendo además las personas fallecidas un 5,16%, según los datos provisionales expuestos este miércoles por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, durante la Comisión de Tráfico y Seguridad Vial para hacer balance de siniestralidad en las vías interurbanas durante los ocho primeros meses del año, en el marco de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad (SEM).

En total, han sido 147 las personas que han perdido la vida en las carreteras interurbanas entre enero y agosto -155 en el mismo periodo de 2024-, en 130 accidentes mortales -138 el pasado año-, en su mayoría registrados en las vías interurbanas. De hecho, el 71% de los accidentes mortales, es decir, 104 de los 147, se produjeron en este tipo de carreteras, mientras que el 29% restante (43) tuvo lugar en autopistas y autovías.

En cuanto a los factores concurrentes en los siniestros mortales contabilizados este año, el 34,18% fue por infringir la norma -ya sea por superar los límites de velocidad, maniobras incorrectas, etc- y el 23,93% por distracciones. La velocidad se sitúa en el tercer lugar (12,63%) en cuanto al motivo de los accidentes mortales, seguida de los factores externos (12,49%).

Del total de fallecidos (147), 70 pertenecen a colectivos y medios vulnerables, entre los que se encuentran motocicletas (41), peatones (16), usuarios de ciclomotor (siete) y bicicletas (seis). En esta relación, el Gobierno ha destacado precisamente el incremento en el número de fallecidos en ciclomotores, ya que entre enero y agosto del pasado año no se contabilizó ningún siniestro mortal en este tipo de vehículo. El resto de los fallecidos fueron ocupantes de turismos (63), furgonetas (seis), camiones de más de 5.000 kg (cuatro), camiones de hasta 3.500 kg (3) y otros (uno).

Pedro Fernández, acompañado de la coordinadora de la Dirección General de Tráfico (DGT) para las Jefaturas Provinciales de Andalucía, Ceuta y Melilla y jefa provincial de Tráfico de Sevilla, Ana Luz Jiménez, ha detallado el número de fallecidos por provincias y ha explicado que, si bien hay provincias que no han variado en su comparativa interanual, como Granada con 27 fallecidos, hay otra que aun siendo las que mayor cifra de fallecidos registran, han experimentado un descenso respecto al mismo periodo de 2024.

Es el caso de Málaga, que ha reducido el número de 27 a 22 (-18,5%) y Sevilla, de 32 a 20 (-37,5%). Por otro lado, hay provincias, como Almería, Cádiz y Huelva, donde el número de fallecidos se incrementa entre un 63% y un 33%. Concretamente, en la provincia gaditana los fallecidos pasan de 11 a 18; en Almería, de 11 a 17; y en Huela de 12 a 16 entre enero y agosto de 2025. En Córdoba la cifra pasa de 16 a 15 (-6,25%) y en Jaén se reduce un 36,8%, pasando de 19 a 12.

En el encuentro también se ha analizado la actividad del sector de Tráfico de Andalucía de la Guardia Civil, encargada de desarrollo de los dispositivos de control y vigilancia en las carreteras, marco donde se ha detectado un incremento del número de controles de velocidad, concretamente un 58,25% más, pasando de 2,85 millones de conductores vigilados a 4,51 millones entre enero y agosto.

Asimismo, el Gobierno ha destacado que el crecimiento en el número de infracciones detectadas, que se elevan a 349.980 en los ocho meses de este año, un 77,93% más que en 2024 (196.694 infractores).

Fernández ha explicado que "son precisamente estos profesionales quienes velan por la seguridad vial en los grandes eventos que se organizan anualmente en nuestra tierra y que arrastran a miles de personas desde puntos de la geografía nacional e internacional", en referencia a el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, la Romería de la Virgen de la Cabeza, de la Virgen del Rocío o la Operación Paso del Estrecho (OPE), "que anualmente incrementa sus cifras, tanto de vehículos como de pasajeros que atraviesan la Península hasta alcanzar los puertos andaluces para cruzar el Estrecho".

Vías urbanas

Aunque no sea competencia de la DGT la vigilancia de las vías urbanas, la siniestralidad en ese tipo de carreteras también ha sido objeto de análisis en la comisión, ya que los ayuntamientos colaboran con la DGT a la hora de desarrollar campañas y dispositivos especiales, "cuyo fin último, hay que recordar, es garantizar la seguridad de todos los usuarios de la carretera", ha puntualizado Fernández.

Así, ha indicado que son 46 los accidentes mortales registrados en este tipo de vías, con 49 fallecidos, donde ha puesto el foco en los tres casos de conductores de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Éste es precisamente el motivo por el que el delegado del Gobierno ha hecho mención al protocolo de colaboración suscrito entre la DGT y la Junta de Andalucía para desarrollar -"inicialmente en Almería, pero con intención a ampliar a otras provincias", ha puntualizado- una campaña de seguridad vial de personas que se desplazan a sus lugares de trabajo por este tipo de carreteras, "habitualmente andando, en bicicletas o en vehículos de movilidad personal, y a quienes se les hará entrega de chalecos reflectantes para que los utilicen en sus desplazamientos, incrementando su visibilidad especialmente en las primeras y últimas horas del día".

Este tipo de acciones se suma a otra serie de iniciativas que desarrolla la DGT para mejorar la seguridad vial, como los cursos de formación de policías locales, a colectivos laborales o a las actividades de educación vial, en las que han participado más de 200.000 estudiantes de todas las etapas educativas, de 135 centros andaluces.