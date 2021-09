Coronavirus: Andalucía acaricia la normalidad tras otra bajada de la incidencia

Andalucía está a las puertas de entrar en el riesgo bajo por coronavirus tras registrar este miércoles 29 una tasa de incidencia acumulada de 51,5 casos por cada 100.000 habitantes, según ha informado el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

La incidencia andaluza, tras bajar 3,4 puntos en las últimas 24 horas, se sitúa de esta forma cerca del denominado riesgo bajo, que es por debajo de los 50 casos.

Además, la comunidad ha notificado un total de 321 nuevos contagios y cuatro fallecidos.

En esta jornada, Sevilla repite como la provincia que ha registrado más positivos, con 75, seguida de Málaga con 67, Almería con 51, Huelva con 43, Granada con 25, Cádiz con 23, Córdoba con 21 y Jaén con 16.

En cuanto a los fallecimientos, Málaga ha registrado tres muertes, Sevilla ha sumado dos y Granada una. El IECA ha realizado un ajuste en el recuento de muertes y Cádiz y Jaén presentan un fallecido menos que en la víspera.

Los ingresos en UCI bajan del centenar

Los hospitalizados por coronavirus cayeron en once en el último día y se sitúan en 367, mientras que los ingresados en la UCI disminuyeron también en once y son 95, una cifra por debajo del centenar que no se lograba desde verano del año pasado.

La mayor incidencia se registra en Almería, con 93,2 casos, y la menor en Jaén, con 28,7; mientras que en Cádiz es de 33,5; en Córdoba de 29,2; en Granada de 42; en Huelva de 71,3; en Málaga de 61 y en Sevilla de 54,9 casos.

De esta forma, la ocupación de camas hospitalarias convencionales de la comunidad es del 2,1 por ciento y las de UCI del 5,5 por ciento, lo que confirma el continuo y lento descenso de la presión hospitalaria.

Desde que comenzó la pandemia se han contagiado de coronavirus en Andalucía 801.723 personas y se han curado 782.560, de ellas 1.772 en el último día.