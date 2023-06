El presidente de la Junta de Andalucía no tiene un Falcon. Lo ha dicho alto y claro para explicarle a la correosa portavoz Inmaculada Nieto (del grupo político Por Andalucía) una reciente ausencia del Parlamento por estar en la final de la Europa League que disputó un club andaluz:el Sevilla. No tiene avión oficial, tampoco residencia oficial, ni derecho a una paguilla cuando deje el cargo. Moreno hizo muy bien al acompañar al club blanquirrojo a Budapest. Y explicó que su viaje fue una odisea de ocho horas de vuelo con escala en Munich porque usó líneas regulares para no quitarle plazas a los sevillistas. A Moreno sólo le faltó decir que viajó como los tiesos, pero no lo dijo porque quizás esa jerga es más de Susana Díaz.

Si hubiera sido cualquier otro club deportivo de Andalucía el que jugara una final de estas características, también hubiera estado muy bien que el máximo representante de la comunidad autónoma ofreciera el respaldo institucional debido. No estoy tan seguro de la idoneidad del desplazamiento del presidente de la Cámara, máxime cuando en esa fecha había sesión de control al Gobierno en el antiguo hospital de las Cinco Llagas. La ausencia de mi siempre admirado Jesús Aguirre no estaba tan justificada. Esta vez creo que hubo patinazo... Estando el presidente de la Junta sobran ya los demás. Pero es que también fue el primitivo Paradela, consejero de Política Industrial y Energía, que fue alto cargo del Sevilla F.C. ¡Cualquiera deja a Paradela en tierra! Y nadie se ha percatado de que hubo, en cambio, un gran ausente, quizás el único miembro del Gobierno andaluz que por sus competencias hubiera podido estar justificadamente junto a Moreno:Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Dicen que con tanta sobrecarga de representación institucional, el señor Bernal declinó su participación para no incurrir en excesos. ¡Enhorabuena, don Arturo! Sí estuvo, al menos, en la recepción oficial que se ofreció al cuerpo directivo y los jugadores en el Palacio de San Telmo. Fue una lección de mesura en la que pocos se fijan. Criterio se llama. No incurrir en excesos, no forzar viajes innecesarios, no saturar de barandas un palco...

Las cosas tienen que estar bien justificadas cuando se trata del uso de recursos públicos. Ysi Paradela acompañaba al presidente, Bernal hizo bien en quedarse en Andalucía porque ya hubiera sido un exceso tanto gobernante fuera de su puesto de trabajo durante 48 horas. La portavoz Nieto se ha fijado en el presidente, que acertó, pero no en el séquito, que era cuando menos discutible. Y lo más importante:la copa se vino a Andalucía.