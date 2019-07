La ausencia de Vox marca el homenaje a Blas Infante

No participar en un homenaje es también una forma de participar en un homenaje. Es la opción por la que ha optado Vox en su no-estreno en la celebración anual que el Parlamento dedica al Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante. En una jornada marcada por el fallecimiento del ex parlamentario socialista José Muñoz, la ausencia de los diputados de extrema derecha ha sido la anomalía.

Por segundo año consecutivo, la hija de Infante no ha podido acudir al homenaje a su padre, de cuyo nacimiento se cumplieron ayer 134 años. Fue su nieto, Javier Delmás Infante, quien glosó la figura de su abuelo, "un hombre bueno y cabal". No tuvo que cruzarse por los pasillos de las Cinco Llagas con los diputados del partido de extrema derecha, quienes consideran que las ideas del político de Casares fomentan "el victimismo como una filosofía de vida" y el "enfrentamiento cainita".

Es la primera vez que un partido se ausenta de actos como el celebrado este viernes. Ni siquiera cuando el homenaje se celebraba en agosto, con motivo del aniversario del fusilamiento de Infante por parte de las tropas franquistas. "Hoy no es un día importante", ha defendido la diputada de Vox Ángela Mulas en su mensaje de no-participación en el recuerdo a Infante.

El resto del arco parlamentario andaluz difiere de Vox y sus apuestas por "celebrar muchas e importantes efemérides que hicieron de Andalucía, en su día, un emporio de riqueza y la cuna de figuras universales". Sólo Susana Díaz ha aludido a Vox, sin nombrarlo para alertar de que hay una fuerza en la Cámara "que no cree en nuestra autonomía". La líder socialista ha ensalzado la figura del otro ex presidente de la Junta presente en el acto, Rafael Escuredo, heredero del empuje andalucista de Infante, según la ex jefa del Gobierno andaluz.

No ha sido el único discurso político de los portavoces. Si bien Ángela Aguilera ha apostado por el matiz lingüístico -"Blas Infante, padre de la matria andaluza"-, José Antonio Nieto ha optado por ensalzar el cambio de color en la Junta. "Hay un nuevo Gobierno, así lo han decidido los andaluces", ha asegurado el portavoz popular, que ha defendido la alternancia política.

Juanma Moreno, que se estrenaba como presidente en este acto, ha aprovechado para recordar que hay un acuerdo parlamentario sobre financiación autonómica que establece que el Estado debe mejorar el reparto de fondos entre las regiones y dotar a Andalucía con 4.000 millones de euros más.