Las auditorías critican el aumento en gasto de personal del Centro de Estudios Andaluces

Las auditorías del sector público instrumental que el Gobierno andaluz divulgó hace casi un mes no sólo examinaron la gestión socialista de los 54 entes analizados por distintas consultoras, sino que también se extendieron al primer año de PP y Ciudadanos en la Junta. Esto lo anunció el propio Juan Bravo, titular de Hacienda, el pasado mes de septiembre, y el vicepresidente Juan Marín ha sacado pecho en más de una ocasión de ese autoexamen. Lo cierto es la mayoría de los reproches están dirigidos a la labor llevada a cabo por los gobiernos del PSOE, pero una de las auditorías sí da un tirón de orejas al nuevo Ejecutivo por la propuesta de ampliar la plantilla del Centra de 33 a 40 personas, lo que provocaría un aumento del gasto de más de 400.000 euros anuales.

El examen elaborado por Cremades y Calvo Sotelo sobre la Fundación Centro de Estudios Andaluces, el Centra, es muy crítica con el nuevo plan estratégico elaborado por la Consejería de Presidencia, de quien depende este organismo. El departamento que dirige Elías Bendodo encargó el año pasado un análisis sobre las fortalezas y debilidades del Centra después de darle un giro para convertirlo en un referente en materia de investigación social.

No en vano, Bendodo ha reforzado el papel de este organismo, que se encarga de elaborar encuestas sobre temas variados y el barómetro trimestral sobre intención de voto. A este respecto, la auditoría señala que la fundación no cuenta con el suficiente personal técnico para realizar el sondeo en todas sus fases. De hecho, el trabajo de campo de la encuesta, que cuenta con 3.600 participantes en cada oleada, la realiza una empresa externa.

En cualquier caso, para poder poner en marcha esta nueva orientación, la propuesta pasa por aumentar de 33 a 40 el personal de esta fundación, lo que supondría un aumento en gastos de personal de 404.338 euros. Es el resultado de sumar a 18 nuevos trabajadores y despedir a 11 de los contratados actualmente para adaptar el organismo a su nueva función. Esta estructura, señala el informe "está mejor enfocada para lograr los nuevos objetivos estratégicos", pero "no cumple con los criterios de eficacia ni economía".

La remodelación en la plantilla provocaría un aumento en un 6% del gasto medio de personal al pasar de 42.912,42 euros al año (incluida la seguridad social) a 45.511,20 euros. Esto se debe a que además de aumentar la cantidad neta de personal, también crece el número de directivos al pasar de seis a nueve entre directores y jefes de área. Ante este mayor gasto, la auditoría recomienda repensar la reorganización para que "en ningún caso suponga un incremento de coste de personal", así como recuperar parte de las labores externalizadas para que sean llevadas a cabo por personal propio si así se ahorran gastos.

Desde la Consejería de Presidencia alegaron, como figura en un anexo final en la propia auditoría, que la reorganización no supondrá un incremento de la plantilla del Centra, que no superará en ningún caso los 33 puestos de trabajo. Incluso aseguran que en este 2021 el gasto salarial ha disminuido por el cese de una directora y una jefa de área, además de un técnico. Los tres pertenecían a la unidad de Publicaciones, que desaparece, pero sus puestos serán cubiertos por tres trabajadores para el área de Investigación. Aquí también se producirá un ahorro, puesto que son contrataciones de personal con menor categoría laboral y que no han acumulado los trienios, como sí habían hecho las personas a quienes sustituyen.

En materia económica, el examen de Cremades y Calvo Sotelo desvela que sólo el 1,98% del presupuesto del Centra procede de sus ingresos propios a través de los cursos de formación, la venta de la revista Andalucía en la historia y de otras publicaciones. No obstante, admite que se están buscando nuevas vías de financiación a través de fondos europeos o del arrendamiento de inmuebles de su propiedad. El examen destaca que "más de un 56% del presupuesto" se consumió en gasto de personal en 2019, mientras que debería debería situarse en torno a un 25% o 30% "para estar en consonancia con el gasto de personal en otros entes parecidos".

Sobre las duplicidades, que también se han detectado en otros entes del sector público, la consultora señala especialmente la posibilidad de que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que "tiene personal y recursos" para elaborar los barómetros de opinión. También apunta a la duplicidad entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en materia de gestión de museos y la adscripción del Museo de la Autonomía al Centra, que, de hecho, tiene allí su sede. En ambos casos se recomienda a la Consejería de Presidencia revisar si estas funciones pudieran pasar del Centra al IECA y la Consejería de Cultura para lograr una mayor eficiencia.