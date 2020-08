La asociación de enfermería escolar, en contra de la vuelta al cole

Con la inminente llegada de la vuelta al cole en todo el país y con las medidas de seguridad todavía por decidir entre las comunidades autónomas y el gobierno central, la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (AMECE) lo tiene claro.

La presidenta de AMECE, Natividad López, ha realizado unas declaraciones en el programa La Ventana de la Cadena Ser en las que insta a las autoridades a no iniciar el curso escolar en estas circunstancias, debido al enorme riesgo existente.

"¿Si ahora mismo existe el consejo de no reunirse más de diez personas, cómo se va a meter a 20 niños en un aula?, los colegios no deberían abrir aún', es la postura de dicho organismo, que, además, hace referencia a los datos actuales: "con las cifras de mayo, con muchos menos contagios, sí veíamos posible el regreso a los centros escolares. Pero con los datos que se están dando en este final de agosto, no entendemos cómo se puede plantear que el 8 de septiembre se vayan a abrir los colegios, las condiciones son muy malas. Abrir se pueden abrir, pero será para tener que cerrar en dos días'.

Por otro lado, Natividad López reivindica además la figura del enfermero escolar, algo que, a su juicio, aún está poco instaurado en España y debería ser un protagonista esencial de la educación sanitaria en los escolares..

De hecho, desde AMECE, luchan porque el profesional sanitario de la enfermería se incorpore de forma oficial a todos los centros educativos para ayudar en la prevención de la pandemia y ser una de las figuras clave del proceso para combatir el coronavirus.

Pero Natividad López va más allá y pide la instauración del enfermero en todos los colegios, incluso cuando la pandemia esté controlada y se haya vencido sobre ella.

'En los centros escolares pasan muchas incidencias en las que el papel de un enfermero escolar resulta importante. Además, de los pequeños percances de pueden producir como caídas, cortes o dolencias leves puntuales, en las aulas existen niños que tienen enfermedades crónicas, como diabetes, asma o alergias de todo tipo, tanto respiratorias como alimentarias que también hay que tener en cuenta en el comedor. Para controlar todo esto, el enfermero escolar sería fundamental', explica López.

Mientras que en gran parte de Europa y Estados Unidos esta figura sanitaria está asentada en el mundo educativo, en España, según Natividad López, sigue siendo una figura muy irregular.

"Sí los hay con carácter general en la mayoría de los centros de educación especial del país y en muchos colegios privados, pero no en los centros públicos o concertados, donde todavía no es habitual verlos. En todo Madrid existen solamente 700 enfermeros escolares", precisa la presidenta de la AMECE.

Sin enfermeros escolares "proliferarán los rebrotes"

Por su parte, el Consejo General de Enfermería (CGE) ha advertido de que "sin la presencia de enfermeros en todos los colegios proliferarán los rebrotes" de COVID-19 y que la Atención Primaria "corre el riesgo de saturarse".

Según el organismo estos profesionales resultan cruciales para asegurar que se cumple con las medidas preventivas a la vez que realizan una labor de vigilancia epidemiológica de primer orden, para detectar a los alumnos o profesores con síntomas, proceder al aislamiento y al rastreo de los contactos, además de lógicamente atender cualquier eventualidad en materia de salud que pueda surgir en el centro.

"Solo la contratación de enfermeros escolares puede garantizar la seguridad de los alumnos y los profesores. Su labor resulta fundamental mucho más allá de vigilar la presencia de síntomas. Hablamos de insistir en la higiene, poner en marcha planes de prevención y educación para la salud y por supuesto rastrear los contactos en el seno del colegio y las familias, descargando así a las compañeras de Atención Primaria", señalaba Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.