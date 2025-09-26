Antonio Sanz anuncia que la Junta lanzará en 2026 una app que sirva como "ciberescudo" para los menores

Un ciberescudo para que los menores puedan navegar con seguridad que funcionará mediante una aplicación este 2026. Es el anuncio que ha hecho Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía este viernes en el Foro Empresas Banco Santander que ha organizado Grupo Joly en el Gran Hotel Miramar. Sanz ha abierto la jornada indicando que la unión de la IA y la ciberseguridad no es el futuro, sino el presente, y en eso están centrados él y la administración andaluza. "Es una realidad innegable, no queremos subirnos sólo al tren, el objetivo es ser locomotora de transformación en España".

El consejero ha destacado que desde la administración trabajan por "mejorar la vida de la gente, la digitalización es un reto imprescindible". Y en ese reto confluye el proceso de cambio vertiginoso en que la ciberseguridad y la inteligencia artificial "emergen en conjunto como dos caras de la misma moneda: la moneda del futuro ético y competitivo".

Así, para la Junta, la ciberseguridad es una estrategia de primer nivel, debido a que en España 1 de cada 4 delitos son de ciberseguridad hoy en día y han crecido un 47% en el último balance de criminalidad. "Afecta directamente al ciudadano, el que antes roba en la calle hoy es el que hace las ciberestafas", ha indicado el consejero.

Por eso, ha indicado, la Junta fue "pionera en poner en marcha un centro de ciberseguridad", que se encuentra en Málaga. Esta detecta una media de 1.000 ataques al mes, sólo a las administraciones andaluzas, ha remarcado Sanz. En las próximas semanas, ha anunciado, el centro no sólo dará servicio a la comunidad autónoma, también a ayuntamientos, diputaciones, puertos, universidades y empresas.

Con esto, a los 40 millones que ya había invertido la Junta en el centro de ciberseguridad, se sumarán otros 34 millones, con una inversión total de 74 millones de euros. Además, se creará la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía, cuyo objetivo es "impulsar más allá la ciberseguridad en la región". Ha recordado Sanz que ya hay un clúster con las 60 empresas más importantes que trabajan en el sector.

Los hijos, "una preocupación especial"

"Permítanme que les diga que todos los que somos padre tenemos una preocupación especial por nuestros hijos. Yo creo también que los hijos deben estar preparados. Internet es una puerta abierta al conocimiento, pero también a contenidos inapropiados, riesgos importantes", ha confesado el consejero, poniendo especial hincapié no sólo en la pornografía, también en el juego online.

De ahí que a principios de 2026 vayan a tener disponible "una app gratuita, un ciberescudo de protección de los menores en internet", con esto se podrá comprobar en tiempo real los ciberataques, pero también tener un control de la actividad de los menores.

"Andalucía será la primera comunidad en lanzar una app para proteger a los menores. Ofreciendo recursos, este ciberescudo que los padres podremos instalar, contará con un filtrado inteligente de páginas a las que no podrán acceder", ha dicho el consejero. La misma permitirá analizar y detectar "todos los riesgos y amenazas que puedan afectar a la salud de los más pequeños", ha incidido.

"Hay un riesgo de fraude, acoso y violencia en los menores. Cuando ves las denuncias que llegan a veces a la policía son de llevarse las manos a la cabeza, por eso teníamos que ir más allá", ha justificado Sanz, antes de decir que las páginas webs para mayores de edad debería controlar su acceso el Gobierno de España, como ya se hace en Francia o Italia.

Inteligencia artificial, aliada para reducir la burocracia

Además, ha subrayado que la IA “se está consolidando como la gran palanca de la transformación digital” y que Andalucía es un referente en la aplicación de la IA. Uno de los pilares de la estrategia es la modernización de la administración pública, incorporando inteligencia artificial para optimizar la gestión y mejorar la eficiencia. Actualmente, la Junta, ha asegurado el consejero, dispone de 65 casos de uso de inteligencia artificial en todas las consejerías en las que se está invirtiendo 36 millones de euros.

Manuel de la Cruz: "Un empleado con IA es como seis sin IA"

El director territorial de Banco Santander en Andalucía, Manuel de la Cruz, dejó tres mensajes en el cierre de la jornada. El primero de ellos, que la Inteligencia Artificial es "un activo estratégico fundamental para la competitividad empresarial". Por eso, ha avisado de que si las compañías no la incorporan "se van a quedar como el que tenía caballos y le adelantó el de los coches". Pero que ese incremento de velocidad conllevó "riesgos". En esta analogía, la ciberseguridad, necesaria ella, serían los cinturones de seguridad y demás medidas que han ido incorporando los vehículos.

"Ayer me decían que una persona con IA es igual de producitivo que seis personas sin ella", continuaba De la Cruz, "el que la aplique va a tener una ventaja competitiva, el que no, se va a quedar atrás. Pero con la ciberseguridad, si no va a tener un riesgo".

El segundo de los mensajes: La IA es una oportunidad. "Reduce las barreras de entrada a los negocios. Es alucinante: Uber Beats vende comida pero no tiene cocina. Hay una reducción de las barreras de entrada a los negocio. Una Pyme tiene oportunidad de competir a nivel global gracias a esa tecnología", ha asegurado.

Por último, que la tecnología genera "límites difusos entre sectores". Así, el ejecutivo ha explicado que una compañía puede estar hoy especializada en un sector y en un día especializarse en otro. Para todo ello, ha indicado que en Banco Santander están "comprometidos" con la innovación que conllevan inteligencia artificial y ciberseguridad y sus "expertos están a disposición de los clientes, encantados de resolver cualquier duda y de acompañarles".