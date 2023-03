8-M, un año más sin consenso por Vox

El Parlamento andaluz no ha podido aprobar una declaración institucional con motivo del 8-M, Día de la Mujer. Para ello es necesario el respaldo de todos los grupos parlamentarios, y Vox lo viene impidiendo desde hace cinco años. Pero esta vez, el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, y la Mesa ha leído la declaración dentro del salón de plenos, pero antes de que comenzase el de este miércoles. Hasta ahora, se venía haciendo en uno de los patios.

La declaración de este año hace un "reconocimiento del movimiento feminista", aboga por "la igualdad real entre hombres y mujeres" y por la "democracia paritaria". El portavoz adjunto de Vox, Javier Cortés, ha asegurado que su partido no está de acuerdo con términos como la "violencia machista" y ha cargado contra lo que entiende es un "adoctrinamiento". "Un hombre no maltrata a su mujer por el hecho de ser hombre, sino por ser un miserable, y una mujer no maltrata a un hijo por el hecho de ser mujer, sino por ser una miserable", ha añadido antes de apostillar que Vox no pretende "entrar en una guerra que no nos lleva a nada".